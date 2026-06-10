Μουντιάλ 2026: Με καλεσμένο τον Σπάικ Λι γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Αντσελότι στις ΗΠΑ

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Χωρίς τον Νεϊμάρ, που παραμένει τραυματίας, η Βραζιλία πραγματοποίησε την Τετάρτη (10/6) μία λίγο πιο ευχάριστη και χαλαρή προπόνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς γιόρτασε τα 67α γενέθλια του Κάρλο Αντσελότι και υποδέχθηκε ως επισκέπτη τον διάσημο σκηνοθέτη Σπάικ Λι.
Τρεις ημέρες πριν από την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, το Σάββατο (13/6) απέναντι στο Μαρόκο, η «Σελεσάο» ξεκίνησε την προπόνησή της σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα στο προπονητικό κέντρο Columbia Park, στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση τον Νεϊμάρ που ακολούθησε θεραπεία, σχημάτισαν το καθιερωμένο «τούνελ» για να γιορτάσουν τα γενέθλια του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1959. Ο «Καρλέτο» πέρασε χαμογελώντας ανάμεσα στους παίκτες του, οι οποίοι τον χτυπούσαν φιλικά στην πλάτη, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).
Η προπόνηση, που ήταν ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης για περίπου 20 λεπτά, συνεχίστηκε με ασκήσεις με μπάλα. Η… ηρεμία διακόπηκε προσωρινά στον χώρο των δημοσιογράφων απ’ την άφιξη του Σπάικ Λι, του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου («Do The Right Thing», «Malcolm X», «Frères De Sang»).
Φορώντας φανέλα και καπέλο της Βραζιλίας, παρακολούθησε την προπόνηση από ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα που προοριζόταν για προσκεκλημένους χορηγών της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας. «Θέλω να κερδίσει η Βραζιλία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βραβευμένος με Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου το 2019 για το «BlacKkKlansman».
«Ο Νεϊμάρ είναι ο άνθρωπός μου», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα παρακολουθούσε μόνο την προπόνηση. «Έχω έναν αγώνα να δω απόψε!», είπε γελώντας ο 69χρονος δημιουργός, γνωστός φίλος των Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το βράδυ της Τετάρτης (10/6) τους Σαν Αντόνιο Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιαμά στον τέταρτο τελικό του NBA.
Ο Νεϊμάρ, από την πλευρά του, απουσίασε ξανά από το κανονικό πρόγραμμα, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποθεραπείας από τον μυϊκό τραυματισμό στη δεξιά γάμπα που υπέστη τον Μάιο.
Θεωρείται βέβαιο πως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας με 79 γκολ θα χάσει την πρεμιέρα της ομάδας του στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στο Μαρόκο στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, ωστόσο αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το δεύτερο παιχνίδι της Βραζιλίας στον 3ο όμιλο, απέναντι στην Αϊτή στις 19 Ιουνίου.
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