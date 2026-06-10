Μουντιάλ 2026: Με καλεσμένο τον Σπάικ Λι γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Αντσελότι στις ΗΠΑ

Χωρίς τον Νεϊμάρ, που παραμένει τραυματίας, η Βραζιλία πραγματοποίησε την Τετάρτη (10/6) μία λίγο πιο ευχάριστη και χαλαρή προπόνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς γιόρτασε τα 67α γενέθλια του Κάρλο Αντσελότι και υποδέχθηκε ως επισκέπτη τον διάσημο σκηνοθέτη Σπάικ Λι.

Spike Lee visita treino do Brasil em Nova Jersey e diz acreditar no hexa: “Neymar é o cara”



Cineasta vencedor do Oscar acompanhou preparação do time de Carlo Ancelotti para estreia no Mundial contra Marrocos



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Τρεις ημέρες πριν από την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, το Σάββατο (13/6) απέναντι στο Μαρόκο, η «Σελεσάο» ξεκίνησε την προπόνησή της σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα στο προπονητικό κέντρο Columbia Park, στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ.

El buen rollo reina en Brasil con Carlo Ancelotti al mando 😃



Disfruta de todo el Mundial en DAZN https://t.co/RjsKPsNQ3g#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Q6l9B7F6Mm — DAZN España (@DAZN_ES) June 10, 2026

Όλοι οι ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση τον Νεϊμάρ που ακολούθησε θεραπεία, σχημάτισαν το καθιερωμένο «τούνελ» για να γιορτάσουν τα γενέθλια του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1959. Ο «Καρλέτο» πέρασε χαμογελώντας ανάμεσα στους παίκτες του, οι οποίοι τον χτυπούσαν φιλικά στην πλάτη, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

🇧🇷⚽️ Ancelotti faz 67 e é alvo de trote da seleção brasileira



Lendário técnico italiano foi submetido a um "corredor polonês" no dia de seu aniversário.



📹Confira as imagens: https://t.co/0PNTZC9iPn pic.twitter.com/6bZJQuq0KF June 10, 2026

Η προπόνηση, που ήταν ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης για περίπου 20 λεπτά, συνεχίστηκε με ασκήσεις με μπάλα. Η… ηρεμία διακόπηκε προσωρινά στον χώρο των δημοσιογράφων απ’ την άφιξη του Σπάικ Λι, του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου («Do The Right Thing», «Malcolm X», «Frères De Sang»).

El feliz entrenamiento de Brasil antes del Mundial: cumpleaños de Ancelotti y visita de Spike Lee https://t.co/pXSvuhjt3k June 10, 2026

Φορώντας φανέλα και καπέλο της Βραζιλίας, παρακολούθησε την προπόνηση από ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα που προοριζόταν για προσκεκλημένους χορηγών της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας. «Θέλω να κερδίσει η Βραζιλία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βραβευμένος με Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου το 2019 για το «BlacKkKlansman».

🇮🇹✨ | Hoy celebramos la trayectoria de Carlo Ancelotti, histórico director técnico italiano reconocido por su liderazgo, inteligencia táctica y capacidad para construir equipos ganadores. ⚽🏆



¡Feliz cumpleaños a una leyenda de los banquillos que ha dejado una huella imborrable… pic.twitter.com/ZhkDtMzOtB — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) June 10, 2026

«Ο Νεϊμάρ είναι ο άνθρωπός μου», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα παρακολουθούσε μόνο την προπόνηση. «Έχω έναν αγώνα να δω απόψε!», είπε γελώντας ο 69χρονος δημιουργός, γνωστός φίλος των Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το βράδυ της Τετάρτης (10/6) τους Σαν Αντόνιο Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιαμά στον τέταρτο τελικό του NBA.

Ο Νεϊμάρ, από την πλευρά του, απουσίασε ξανά από το κανονικό πρόγραμμα, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποθεραπείας από τον μυϊκό τραυματισμό στη δεξιά γάμπα που υπέστη τον Μάιο.

ANIVERSÁRIO DO PROFESSOR 🫡🇧🇷 Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti completa 67 anos nesta quarta-feira, às vésperas da estreia na Copa do Mundo com o Brasil! Feliz aniversário e TRAZ O HEXA PRA NÓS, CARLETTO!



👉 Assista à Copa do Mundo FIFA pela CazéTV, no #DisneyPlus,… pic.twitter.com/e75KyYZYyI — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) June 10, 2026

Θεωρείται βέβαιο πως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας με 79 γκολ θα χάσει την πρεμιέρα της ομάδας του στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στο Μαρόκο στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, ωστόσο αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το δεύτερο παιχνίδι της Βραζιλίας στον 3ο όμιλο, απέναντι στην Αϊτή στις 19 Ιουνίου.

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