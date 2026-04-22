Mάρω Κοντού: Τελευταίο γύρισμα για τη «Γη της ελιάς» – Το συγκινητικό αντίο από την Αντζελα Γκερέκου

Τα τελευταία γυρίσματα για τη Γη της Ελιάς γίνονται αυτές τις ημέρες.

Η Άντζελα Γκερέκου αποχαιρετά τον ρόλο της Αθηνάς, έναν ρόλο – σταθμό για την καριέρα της αφού με αυτό επέστρεψε στο προσκήνιο με την ιδιότητα της ηθοποιού.

Η ηθοποιός αποτέλεσε βασικό μέλος του πρωταγωνιστικού καστ της «Γης της ελιάς» από την πρώτη κιόλας σκηνή και είναι από τους λίγους ηθοποιους της σειράς που πρωταγωνίστησε αδιάλειπτα και στους 5 κύκλους του δημοφιλούς σήριαλ.

Η ίδια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της στο τελευταίο γύρισμα

Όμως, το πιο συγκινητικό «αντίο» το επιφύλαξε για την τηλεοπτική μητέρα της, τη Μαρία, την οποία υποδύθηκε με ξεχωριστή επιτυχία η Μάρω Κοντού η οποία επίσης ήταν παρούσα και στους 5 κύκλους.

Οι δύο γυναίκες ήρθαν πολύ κοντά στη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων και η Άντζελα Γκερέκου θέλησε να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της προς την μεγάλη πρωταγωνίστρια.

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με τα εξής λόγια:

«Με την αγαπημένη μου Μάρω Κοντου στο τελευταίο γύρισμα της Γης της Ελιας στο Σούνιο που ζήσαμε μοναδικές στιγμές Πέντε χρόνια γεμάτα από δημιουργία κ αγάπη!

Κοντά σε μια γυναίκα που συνεχίζει να μας εμπνέει με το αστείρευτο ταλέντο της, την αξιοπρέπεια της ,την αγάπη της για την ζωή ,την νεανική της ενέργεια ,το χιούμορ της,την γενναιοδωρία της!

Σ’ ευχαριστώ Μάρω για την φιλία κ την αγάπη σου!

Ήταν ένα από τα πιο όμορφα δώρα που μου έδωσε αυτή η σειρά!»

