ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:45
22.04.2026 15:00

Mάρω Κοντού: Τελευταίο γύρισμα για τη «Γη της ελιάς» – Το συγκινητικό αντίο από την Αντζελα Γκερέκου

22.04.2026 15:00
Τα τελευταία γυρίσματα για τη Γη της Ελιάς γίνονται αυτές τις ημέρες.

Η Άντζελα Γκερέκου αποχαιρετά τον ρόλο της Αθηνάς, έναν ρόλο – σταθμό για την καριέρα της αφού με αυτό επέστρεψε στο προσκήνιο με την ιδιότητα της ηθοποιού.

Η ηθοποιός αποτέλεσε βασικό μέλος του πρωταγωνιστικού καστ της «Γης της ελιάς» από την πρώτη κιόλας σκηνή και είναι από τους λίγους ηθοποιους της σειράς που πρωταγωνίστησε αδιάλειπτα και στους 5 κύκλους του δημοφιλούς σήριαλ.

Η ίδια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της στο τελευταίο γύρισμα

Όμως, το πιο συγκινητικό «αντίο» το επιφύλαξε για την τηλεοπτική μητέρα της, τη Μαρία, την οποία υποδύθηκε με ξεχωριστή επιτυχία η Μάρω Κοντού η οποία επίσης ήταν παρούσα και στους 5 κύκλους.

Οι δύο γυναίκες ήρθαν πολύ κοντά στη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων και η Άντζελα Γκερέκου θέλησε να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της προς την μεγάλη πρωταγωνίστρια.

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με τα εξής λόγια:

«Με την αγαπημένη μου Μάρω Κοντου στο τελευταίο γύρισμα της Γης της Ελιας στο Σούνιο που ζήσαμε μοναδικές στιγμές Πέντε χρόνια γεμάτα από δημιουργία κ αγάπη!

Κοντά σε μια γυναίκα που συνεχίζει να μας εμπνέει με το αστείρευτο ταλέντο της, την αξιοπρέπεια της ,την αγάπη της για την ζωή ,την νεανική της ενέργεια ,το χιούμορ της,την γενναιοδωρία της!

Σ’ ευχαριστώ Μάρω για την φιλία κ την αγάπη σου!

Ήταν ένα από τα πιο όμορφα δώρα που μου έδωσε αυτή η σειρά!»

Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψηφίζουν για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ – «Θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή» είπε ο Καραμανλής (Live)

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 15:45
tramp white house 09- new
Χωρίς κατηγορία

Politico: Η λίστα του Τραμπ με τους «άτακτους» και τους… καλούς συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

Eleftheria-Giakoumaki
ΕΛΛΑΔΑ

«Υπήρχαν τσακωμοί πριν χωρίσουν, αλλά δεν είχαμε παρατηρήσει ανησυχητικά σημάδια», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

voultepsi 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προσωπική επίθεση Βούλτεψη στην Κοβέσι με αφορμή την… καταγωγή της – «Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα»

