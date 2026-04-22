Oprah Winfrey: Βραβεύεται στις Κάννες για τον επιδραστικό ρόλο της στα ΜΜΕ, στην κοινωνία και την διαμόρφωση κουλτούρας (photo)

Το βραβείο LionHeart 2026 του διεθνούς Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών θα απονεμηθεί σε τελετή στις 23 Ιουνίου στην Όπρα Γουίνφρι (Oprah Winfrey), ως ηγετική προσωπικότητα των ΜΜΕ, αλλά και ως φιλάνθρωπος, ηθοποιός, συγγραφέας η οποία έχει αφιερώσει δεκαετίες στη διαμόρφωση της κουλτούρας και στην δημιουργία δεσμών με την κοινωνία.

Από τον επαναπροσδιορισμό της πρωινής-μεσημεριανής τηλεοπτικής ζώνης με το «The Oprah Winfrey Show» έως τη δημιουργία πλατφορμών που ενισχύουν τις φωνές που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς, το έργο της συνεχίζει να γεφυρώνει την αφήγηση και την επίδραση της, αναφέρει στο σκεπτικό της βράβευσης ο θεσμός που απονέμει τα υψηλού κύρους βραβεία σε προσωπικότητες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς για τα επιτεύγματα του κλάδου της Δημιουργικής Επικοινωνίας.

«Η επιρροή της Όπρα Γουίνφρι εκτείνεται πολύ πέρα από τα Μέσα Ενημέρωσης. Έχει χρησιμοποιήσει με συνέπεια την επιρροή της για να αναδείξει συνανθρώπους, να αμφισβητήσει παγιωμένες αντιλήψεις και να εμπνεύσει την αλλαγή. Η διαρκής δέσμευσή της να ασκεί την επιρροή της με υπευθυνότητα, έχει συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών για άλλους, διευρύνοντας παράλληλα την κατανόηση σε παγκόσμια κλίμακα, εκφράζοντας το αληθινό πνεύμα του βραβείου LionHeart», σημειώνει ο πρόεδρος του Φεστιβαλ Φίλιπ Τόμας (Philip Thomas).

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου στις Κάννες προσφέροντας στους συμμετέχοντες πάνω από 150 ώρες περιεχομένου με περίπου 500 ομιλητές από όλο το φάσμα της δημιουργικότητας.

Η διοργάνωση χωρίζεται σε έξι ενότητες (Αναλύσεις και Τάσεις, Αποκαλύψεις Καινοτομίας, Δημιουργική Εργαλειοθήκη, Ταλέντα και Πολιτισμός, Δημιουργική Επιδραστικότητα, Αποδομώντας το Cannes Lions) συν μία (LIONS Sport, LIONS Creators & LIONS B2B) με ομιλητές μεταξύ άλλων τους Στέλα ΜακΚάρτνεϊ (Stella McCartney), Ζίνα Άρνολντ [Zena Arnold] (της Sephora US), Έιμι Νταρουκάκις [Amy Daroukakis] (της Culture Connectors), Άλεξ Γουέλερ [Alex Weller] ( του οργανισμού Patagonia), ο Τακέσι Σάνο [Takeshi Sano] (της «Dentsu).

