Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η άγνωστη σχέση με τον… Βαγγέλη Ρωχάμη και ο τελικός του 1987 (video)

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο γκωμικός αποκάλυψε για πρώτη φορά μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα την άγνωστη σχέση του με τον Βαγγέλη Ρωχάμη.

Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, το πατρικό του σπίτι ήταν μεσοτοιχία με εκείνο που έμενε ο Βαγγέλης Ρωχάμης, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν ποιος είναι.

«Ήρθαν οι γονείς μου από το χωριό, εγώ γεννήθηκα εδώ και μέναμε στο Περιστέρι. Στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν, μας έφερναν κρέατα, φαγητά… Και η μητέρα μου πολλές φορές με άφηνε στη Σόφη.

Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης! Μιλάω σοβαρά! Μέναμε μεσοτοιχία τότε και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ήμουν έξι ετών», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Έχω φωτογραφηθεί στο χωριό με άτομο το οποίο δύο μέρες μετά διέπραξε δολοφνία» είπε σε άλλο σημείο ο κωμικός.

