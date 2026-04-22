Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η άγνωστη σχέση με τον… Βαγγέλη Ρωχάμη και ο τελικός του 1987 (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
Ο γκωμικός αποκάλυψε για πρώτη φορά μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα την άγνωστη σχέση του με τον Βαγγέλη Ρωχάμη.
Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, το πατρικό του σπίτι ήταν μεσοτοιχία με εκείνο που έμενε ο Βαγγέλης Ρωχάμης, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν ποιος είναι.
«Ήρθαν οι γονείς μου από το χωριό, εγώ γεννήθηκα εδώ και μέναμε στο Περιστέρι. Στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν, μας έφερναν κρέατα, φαγητά… Και η μητέρα μου πολλές φορές με άφηνε στη Σόφη.
Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης! Μιλάω σοβαρά! Μέναμε μεσοτοιχία τότε και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ήμουν έξι ετών», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
«Έχω φωτογραφηθεί στο χωριό με άτομο το οποίο δύο μέρες μετά διέπραξε δολοφνία» είπε σε άλλο σημείο ο κωμικός.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.