Βούλα: 74χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα το απόγευμα της Τετάρτης, 10/6, ένας 74χρονος στην παραλία της Βούλας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Ο ηλικιωμένος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Σαρωνικού, ενώ έχει δοθεί εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

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