ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 09:19
Google Doodle: Αφιερωμένο στην Ημέρα της Γης με εικόνες από το Google Earth

Στην Ημέρα της Γης που είναι σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, είναι αφιερωμένο το Google Doodle, με την Google να προβάλλει τη φυσική ομορφιά και τα τοπία της Γης, με εικόνες από το Google Earth.

Η Ημέρα της Γης αποτελεί μια ημερομηνία κατά την οποία διοργανώνονται εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα. Συντονίζεται παγκοσμίως από το Δίκτυο Ημέρας της Γης και εορτάζεται σε περισσότερες από 175 χώρες κάθε χρόνο.

Η έμπνευση του θεσμού αποδίδεται στον ακτιβιστή Τζον ΜακΚόννελλ το 1969 σε ένα Συνέδριο της UNESCO στο Σαν Φρανσίσκο. Εκδηλώσεις έλαβαν χώρα για πρώτη φορά στο Σαν Φρανσίσκο και άλλες πόλεις στις 21 Μαρτίου 1970, ημέρα της εαρινής ισημερίας στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Η Ημέρα της Γης είχε ήδη γίνει επίσημα, παγκόσμιο κίνημα. Το 1990, ο Ντένις Χάις, ο οποίος συμμετείχε στην οργάνωση της πρώτης Ημέρας της Γης, το 1970, ανέλαβε την οργάνωσή της σε παγκόσμια κλίμακα, κινητοποιώντας 200 εκατομμύρια κόσμου σε 141 χώρες. Ως συνέπεια, το 1992, πραγματοποιήθηκε η ιστορική Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για το Περιβάλλον.

Σήμερα, η Ημέρα της Γης έχει φτάσει σε περισσότερες από 190 χώρες και γιορτάζεται από περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο, οι οποίοι στέλνουν το μήνυμα στις κυβερνήσεις και στους συνανθρώπους τους ότι η μάχη υπέρ του περιβάλλοντος είναι αναγκαία, η μάχη υπέρ του περιβάλλοντος είναι μάχη υπέρ του μέλλοντος της Γης.

Χάρης Δούκας: Η φράση του Γιάννη Μπουτάρη που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα

Ο Σκέρτσος ξαναχτυπά: Τα ρίχνει στους… ΟΤΑ για την αύξηση των μετακλητών

Μίλτος Πασχαλίδης: «Είναι απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια» (Video)

Συνεργασία AEGEAN και AirChina ενισχύει συνδεσιμότητα Ελλάδας Κίνας με νέες επιλογές πτήσεων κοινού κωδικού

Nέα Υόρκη: Aρκουδάκι σκαρφάλωσε σε δέντρο – Στήθηκε ολοκληρη επιχείρηση για να μπορέσουν να το κατεβάσουν (video)

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Η κυβέρνηση ψήφισε να μπουν τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα στο πιάτο μας

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε τη Μελόνι «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα» - Η απάντησή της

