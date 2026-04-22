YouTube: Χωρίς διαφημίσεις οι κορυφαίες στιγμές μεταδόσεων live streaming με χρήση Τεχνητή Νοημοσύνη

Καθώς το YouTube… τηλεορασίζει όλο και πιο έντονα, διατηρώντας όμως τα χαρακτηριστικά ψηφιακής πλατφόρμας, αντιλαμβάνεται πόσο ενοχλητικό είναι να «χαλάει» την εμπειρία θέσης η εμβόλιμη διαφήμιση – πόσω μάλλον σε πληθυντικό αριθμό – και ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση χρηστών που αλληλεπιδρούν στην διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων, ιδίως δε στις στιγμές κορύφωσής τους.

Το YouTube, λοιπόν, αποφάσισε και μετασχηματίζει τον τρόπο προβολής διαφημίσεων στις δημοφιλείς ζωντανές μεταδόσεις, χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) για την παύση των διαφημιστικών μηνυμάτων όταν η συμμετοχή των θεατών φτάνει στο απόγειό της.

Το μέτρο στοχεύει στην «προστασία της συλλογικής ατμόσφαιρας» τις στιγμές που η εμπειρία του live chat είναι πιο έντονη, καθώς το σύστημα ΤΝ αναγνωρίζει τις κορυφώσεις μέσω της δραστηριότητας των θεατών/θαυμαστών.

Με την αυτόματη αναστολή στην προβολή διαφημίσεων, για όλους τους θεατές μόλις εντοπιστεί η μέγιστη αλληλεπίδραση, η πλατφόρμα διασφαλίζει ότι η ροή παραμένει αδιάκοπη για όλους όσοι βρίσκονται «μέσα» στο live stream, παρακολουθούν και αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το σύστημά μας αναγνωρίζει πλέον πότε η συμμετοχή στο Live Chat βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και αυτόματα συγκρατεί τις διαφημίσεις για όλους, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική για ολόκληρη την κοινότητα».

Η λειτουργία αυτή αφορά δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου με ενεργοποιημένες τις αυτόματες διαφημίσεις, προσφέροντας «παράθυρο» ελεύθερης θέασης που μέχρι πρότινος ήταν προνόμιο των συνδρομητών του YouTube Premium – φυσικά με το αζημίωτο (15,99 δολαρίων το μήνα) -, ενώ νέα εργαλεία επιτρέπουν πλέον την ταυτόχρονη μετάδοση σε κάθετη και οριζόντια μορφή για την προσέγγιση μεγαλύτερου κοινού.

