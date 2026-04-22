ΕΡΤ: Akylas και «Ferto» τώρα και σε βιντεοπαιχνίδι αλα ‘80s- Έτοιμο το «Fetro the game»

Ένα χειριστήριο ηλεκτρονικού παιχνιδιού και διάθεση για… τρέξιμο χωρίς φυσική κούραση είναι αρκετά για να εισάγουν κάποιον στο ηλεκτρονικό σύμπαν του «Ferto» στο δρόμο για τη Eurovision.

Είναι ήδη προσβάσιμο σε όποιο ενδιαφέρεται ένα arcade game… made in ERT, τύπου endless runner, εμπνευσμένο από τον ρυθμό και την αισθητική της φετινής ελληνικής συμμετοχής, όπου οι χρήστες καλούνται να βοηθήσουν τον Akyla να αποφύγει τα εμπόδια που συναντά στον δρόμο προς τη Βιέννη και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026.

Το «FERTO ΤΗΕ GAME» που παρουσιάστηκε σε arcade παιχνιδομηχανή στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είναι διαθέσιμο online μέσα από το ειδικό σάιτ της ΕΡΤ για τη Eurovision και την ηλεκτρονική διεύθυνση για desktop και φορητές συσκευές. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανέλαβε το Τμήμα Social Media της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ.

Διαβάστε επίσης:

Oprah Winfrey: Βραβεύεται στις Κάννες για τον επιδραστικό ρόλο της στα ΜΜΕ, στην κοινωνία και την διαμόρφωση κουλτούρας (photo)

YouTube: Χωρίς διαφημίσεις οι κορυφαίες στιγμές μεταδόσεων live streaming με χρήση Τεχνητή Νοημοσύνη

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η άγνωστη σχέση με τον… Βαγγέλη Ρωχάμη και ο τελικός του 1987 (video)