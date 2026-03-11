search
Πρώτος ο Alpha και την Τρίτη (10/3)- Νέο «χαμηλό» από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

Το διαφορετικό από την χθεσινή κούρσα τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας, συγκριτικά με τις επιδόσεις τους, του προηγούμενου διαστήματος, από την αρχή της σεζόν αποτελεί το νέο «χαμηλό» του αθλητικού καναλιού της ΕΡΤ, το μερίδιο του οποίο ήταν μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα, στο σύνολο της ημέρας.

Το αμέσως προηγούμενο «χαμηλό»(0,6%) είχε καταγραφεί από τη Nielsen στις 16/10/2025 το οποίο ισοφαρίστηκε λιγο αργότερα.

Σταθερά πρωτοπόρος στην κούρσα τηλεθέασης ήταν ο Alpha διατηρώντας τη δυναμική του, με οριακή τάση ανόδου, με δεύτερο το Mega το οποίο  παρουσίασε απώλειες σε σχέση με την περασμένη Δευτέρα. 

Καθοδικές τάσεις επικράτησαν γενικώς, από τη μία ημέρα στην άλλη, με εξαίρεση τις- μικρές- μεταβολές στα μερίδια των ΕΡΤ3, Star και MAK TV.

Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το videoclip του τραγουδιού «Ferto» του Akylas

Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε και τίποτα άλλο

Στίβεν Κόλμπερτ: «Αγαπημένο εθνικό θησαυρό» τον αποκάλεσε ο Τζον Λίθγκοου και του αφιέρωσε ποίημα

pierrakakis 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστολή Πιερρακάκη στον Κόστα: Οι στρατηγικές προτεραιότητες, η οικονομία της ευρωζώνης και η ψηφιακή εποχή

akriveia_super-market_2811_19290-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έμμεσες αιχμές της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας για την επιβολή πλαφόν

Polixni
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση στην Πολίχνη – Εξετάζεται το σενάριο να έκαναν κόντρες 

thodoris kyriakou 88- new
BUSINESS

Θοδωρής Κυριακού: Επενδύει στην πλατφόρμα Uncensored του Piers Morgan

konstantinopoulos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ: Εάν είμασταν στο 20% δεν θα συζητούσαμε για τον Πελεγρίνη

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

1 / 3