Πρώτος ο Alpha και την Τρίτη (10/3)- Νέο «χαμηλό» από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

Το διαφορετικό από την χθεσινή κούρσα τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας, συγκριτικά με τις επιδόσεις τους, του προηγούμενου διαστήματος, από την αρχή της σεζόν αποτελεί το νέο «χαμηλό» του αθλητικού καναλιού της ΕΡΤ, το μερίδιο του οποίο ήταν μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα, στο σύνολο της ημέρας.

Το αμέσως προηγούμενο «χαμηλό»(0,6%) είχε καταγραφεί από τη Nielsen στις 16/10/2025 το οποίο ισοφαρίστηκε λιγο αργότερα.

Σταθερά πρωτοπόρος στην κούρσα τηλεθέασης ήταν ο Alpha διατηρώντας τη δυναμική του, με οριακή τάση ανόδου, με δεύτερο το Mega το οποίο παρουσίασε απώλειες σε σχέση με την περασμένη Δευτέρα.

Καθοδικές τάσεις επικράτησαν γενικώς, από τη μία ημέρα στην άλλη, με εξαίρεση τις- μικρές- μεταβολές στα μερίδια των ΕΡΤ3, Star και MAK TV.

Διαβάστε επίσης

Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το videoclip του τραγουδιού «Ferto» του Akylas

Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε και τίποτα άλλο

Στίβεν Κόλμπερτ: «Αγαπημένο εθνικό θησαυρό» τον αποκάλεσε ο Τζον Λίθγκοου και του αφιέρωσε ποίημα