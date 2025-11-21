search
21.11.2025 17:11

Ρελάνς τηλεθέασης από τον Alpha την Πέμπτη (20/11)- Ισοφάρισε το ναδίρ της η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

21.11.2025 17:11
tileorasi

Το σερί του Mega στην κορυφή των τηλεπροτιμήσεων «έσπασε» χθες ο Alpha. Η διακύμανση των μεριδίων των δύο καναλιών θύμισε… τραμπάλα. Στα «πάνω» του ο Alpha, στα «κάτω» του το Mega, σε σχέση με τις επιδόσεις των δύο καναλιών της Τετάρτης.

Σε αυτή την μεταβολή στην κορυφαία θέση τηλεθέασης δεν θα μάθουμε σε ποιο βαθμό έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι χθες το Mega δεν είχε επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο».

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας το χαμηλό της ΕΡΤ2Σπορ με το οποίο ισοφάρισε το προηγούμενο αρνητικό της στις 16 Οκτωβρίου.

Απώλειες επίσης κατέγραψε η Nielsen και στον ΑΝΤ1, αντιμετάθεση παρατηρήθηκε μεταξύ ΣΚΑΪ και Star, το Open κινήθηκε ανοδικά και βρέθηκε με δυναμική άνω του 5% προσπερνώντας την ΕΡΤ1. Το ΜΑΚ TV, ως συνήθως, ήταν μπροστά από τα ΕΡΤ3, ΕΡΤ News και ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

ΗΠΑ: Μαίνεται η κόντρα Τραμπ με τους παρουσιαστές των βραδινών talk show

Ο Kevin Costner στον ρόλο του Bill Clinton;

ΣΚΑΪ: Νέες αλλαγές στο ΔΣ – Ο Αλαφούζος αφαιρεί τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου από τον Ζούλα

beat my guest
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ετοιμάζει το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Beat my guest»

YPEX_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Χωρίς κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο οι αντιδράσεις της Άγκυρας για τον θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

amanitis-manitari-dilitirio-2
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για το ζευγάρι που θα μεταφερθεί στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος, μετά από κατανάλωση μανιταριών – «Ο πατέρας μου τα μάζεψε από το βουνό», λέει ο γιος τους

w21-175854KimberlyGuilfoyle
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Μενδώνη-Γκιλφόιλ: «Συμβολικό έκθεμα» στέλνει η Ελλάδα στο Αμερικανικό Κογκρέσο

stavros-tzedakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζεδάκης: «Ο Λαζαρίδης κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου για να με εκφοβίσει»

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

