Ρελάνς τηλεθέασης από τον Alpha την Πέμπτη (20/11)- Ισοφάρισε το ναδίρ της η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

Το σερί του Mega στην κορυφή των τηλεπροτιμήσεων «έσπασε» χθες ο Alpha. Η διακύμανση των μεριδίων των δύο καναλιών θύμισε… τραμπάλα. Στα «πάνω» του ο Alpha, στα «κάτω» του το Mega, σε σχέση με τις επιδόσεις των δύο καναλιών της Τετάρτης.

Σε αυτή την μεταβολή στην κορυφαία θέση τηλεθέασης δεν θα μάθουμε σε ποιο βαθμό έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι χθες το Mega δεν είχε επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο».

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας το χαμηλό της ΕΡΤ2Σπορ με το οποίο ισοφάρισε το προηγούμενο αρνητικό της στις 16 Οκτωβρίου.

Απώλειες επίσης κατέγραψε η Nielsen και στον ΑΝΤ1, αντιμετάθεση παρατηρήθηκε μεταξύ ΣΚΑΪ και Star, το Open κινήθηκε ανοδικά και βρέθηκε με δυναμική άνω του 5% προσπερνώντας την ΕΡΤ1. Το ΜΑΚ TV, ως συνήθως, ήταν μπροστά από τα ΕΡΤ3, ΕΡΤ News και ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

