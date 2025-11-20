search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:11
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 12:15

ΣΚΑΪ: Νέες αλλαγές στο ΔΣ – Ο Αλαφούζος αφαιρεί τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου από τον Ζούλα

20.11.2025 12:15
alafouzos-synenteyxi

Αλλάζει- πάλι- χέρια ο κομβικής σημασίας τίτλος του διευθύνοντα συμβούλου στον πολυμεσικό όμιλο ΣΚΑΪ. Σε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. την περασμένη εβδομάδα και τυπικά από χθες τα καθήκοντα CEO περνούν στον Γιάννη Αλαφούζο.

Το νέο σχήμα έχει ως εξής:

Πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος Ενημέρωσης ο Κωνσταντίνος Ζούλας

Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Σπανολιός

Διευθύνων σύμβουλος ο Γιάννης Αλαφούζος

Εντεταλμένος σύμβουλος (Γενικός διευθυντής) ο Βασίλης Κρητικός

Μέλος η Δήμητρα Κοντογώγου

Πριν από περίπου 45 ημέρες- συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου- ο ΣΚΑΪ είχε ανακοινώσει ότι «Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός».

Ένα χρόνο νωρίτερα, 1η Οκτωβρίου 2024, ο ΣΚΑΪ ενημέρωσε πως «είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα.»

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας με μακρά πείρα στον χώρο των ΜΜΕ, έχει εργαστεί επί σχεδόν τρεις δεκαετίες ως δημοσιογράφος τόσο στον Τύπο, όσο και σε ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης της χώρας μας, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια υπήρξε πρόεδρος της ΕΡΤ, συμβάλλοντας καθοριστικά με τις καινοτόμες ιδέες του στην αναγέννηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης».

Κύκλοι κοντά στον ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι στην προηγούμενη μεγάλης κλίμακας σύσκεψη με τα επιτελικά στελέχη του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού ο Γιάννης Αλαφούζος φέρεται να είχε δώσει στίγμα για ενεργοποίηση διαδικασίας αναζήτησης ενός νέου ανθρώπου με κατάρτιση και εμπειρία στις ψηφιακές τεχνολογίες για την μετάβαση του Ομίλου στο ψηφιακό περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης

Στην ΕΡΤ από το Action 24 με το backpack επ’ ώμου για ταξίδια ανά τον κόσμο

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει τα χαρακτηριστικά… πίστας ταχύτητας έως το 2028 για να «τρέχει» αποκλειστικά η Formula 1

«Μια νύχτα μόνο» και πάλι πρώτη σε τηλεθέαση (18/11)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
matsouka
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση – Παραπέμπεται στο αυτόφορο για τρία αδικήματα

pierrakakis-vouli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4%, ΑΕΠ στα 260 δις και πληθωρισμό 2,2%, ανεργία 8,6% και πλεόνασμα στα 2,8% 

karanastasis_konstantopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος ύμνος Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: Ο Διαμαντής με την παραίτησή του δίνει άλλο ένα μάθημα ανωτερότητας ψυχής

poster_adv
ADVERTORIAL

«Ταξίδι στον Κόσμο του Παραδοσιακού Τραγουδιού με την Κατερίνα Παπαδοπούλου» ως μέρος των Singing Cycles 2025–2026

cupra_2011_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν πέντε αστέρια στο Euro NCAP (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:11
matsouka
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση – Παραπέμπεται στο αυτόφορο για τρία αδικήματα

pierrakakis-vouli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4%, ΑΕΠ στα 260 δις και πληθωρισμό 2,2%, ανεργία 8,6% και πλεόνασμα στα 2,8% 

karanastasis_konstantopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος ύμνος Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: Ο Διαμαντής με την παραίτησή του δίνει άλλο ένα μάθημα ανωτερότητας ψυχής

1 / 3