ΣΚΑΪ: Νέες αλλαγές στο ΔΣ – Ο Αλαφούζος αφαιρεί τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου από τον Ζούλα

Αλλάζει- πάλι- χέρια ο κομβικής σημασίας τίτλος του διευθύνοντα συμβούλου στον πολυμεσικό όμιλο ΣΚΑΪ. Σε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. την περασμένη εβδομάδα και τυπικά από χθες τα καθήκοντα CEO περνούν στον Γιάννη Αλαφούζο.

Το νέο σχήμα έχει ως εξής:

Πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος Ενημέρωσης ο Κωνσταντίνος Ζούλας

Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Σπανολιός

Διευθύνων σύμβουλος ο Γιάννης Αλαφούζος

Εντεταλμένος σύμβουλος (Γενικός διευθυντής) ο Βασίλης Κρητικός

Μέλος η Δήμητρα Κοντογώγου

Πριν από περίπου 45 ημέρες- συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου- ο ΣΚΑΪ είχε ανακοινώσει ότι «Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός».

Ένα χρόνο νωρίτερα, 1η Οκτωβρίου 2024, ο ΣΚΑΪ ενημέρωσε πως «είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα.»

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας με μακρά πείρα στον χώρο των ΜΜΕ, έχει εργαστεί επί σχεδόν τρεις δεκαετίες ως δημοσιογράφος τόσο στον Τύπο, όσο και σε ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης της χώρας μας, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια υπήρξε πρόεδρος της ΕΡΤ, συμβάλλοντας καθοριστικά με τις καινοτόμες ιδέες του στην αναγέννηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης».

Κύκλοι κοντά στον ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι στην προηγούμενη μεγάλης κλίμακας σύσκεψη με τα επιτελικά στελέχη του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού ο Γιάννης Αλαφούζος φέρεται να είχε δώσει στίγμα για ενεργοποίηση διαδικασίας αναζήτησης ενός νέου ανθρώπου με κατάρτιση και εμπειρία στις ψηφιακές τεχνολογίες για την μετάβαση του Ομίλου στο ψηφιακό περιβάλλον.

