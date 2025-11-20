Στην ΕΡΤ από το Action 24 με το backpack επ’ ώμου για ταξίδια ανά τον κόσμο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νέα ταξιδιωτική εκπομπή θα προστεθεί στο περιεχόμενο της ΕΡΤ1 με θεματική σημεία στο παγκόσμιο χάρτη.
Ξεναγός- παρουσιαστής της νέας πρότασης ο Χρήστος Ανθόπουλος ο οποίος μέχρι και πέρσι μέσα από την εκπομπή «Εεε ρε κόσμε» του Action 24 ταξίδευε στις πέντε ηπείρους και εκμηδένιζε τις αποστάσεις με πόλεις και περιοχές μακρινών προορισμών.
Ο πρώτος κύκλος της νέας σειράς «Όλα είναι ταξίδι» της ΕΡΤ αποτελείται από 15 επεισόδια (με συνολική επένδυση 213.000 ευρώ).
O ταξιδευτής Ανθόπουλος δίνει στίγμα για τη νέα συνεργασία από τη σελίδα του στο facebook.
