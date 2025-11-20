search
20.11.2025 11:37

Στην ΕΡΤ από το Action 24 με το backpack επ’ ώμου για ταξίδια ανά τον κόσμο

20.11.2025 11:37
anuopoulos new

Νέα ταξιδιωτική εκπομπή θα προστεθεί στο περιεχόμενο της ΕΡΤ1 με θεματική σημεία στο παγκόσμιο χάρτη.

Ξεναγός- παρουσιαστής της νέας πρότασης ο Χρήστος Ανθόπουλος ο οποίος μέχρι και πέρσι μέσα από την εκπομπή «Εεε ρε κόσμε» του Action 24 ταξίδευε στις πέντε ηπείρους και εκμηδένιζε τις αποστάσεις με πόλεις και περιοχές μακρινών προορισμών.

Ο πρώτος κύκλος της νέας σειράς «Όλα είναι ταξίδι» της ΕΡΤ αποτελείται από 15 επεισόδια (με συνολική επένδυση 213.000 ευρώ).

O ταξιδευτής Ανθόπουλος δίνει στίγμα για τη νέα συνεργασία από τη σελίδα του στο facebook.

