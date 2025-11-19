search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
19.11.2025

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει τα χαρακτηριστικά… πίστας ταχύτητας έως το 2028 για να «τρέχει» αποκλειστικά η Formula 1

F1-eksot

Σημαντικό ντιλ αξιολογείται από τους ειδικούς περί των δικαιωμάτων μετάδοσης αθλητικών γεγονότων μείζονος σημασίας, η εξασφάλιση από τον ΑΝΤ1 του πρωταθλήματος Formula 1 έως το 2028.

Με την ανανέωση της συνεργασίας ο ΑΝΤ1 θα «ταξιδεύει» τους τηλεθεατές στις πιο διάσημες διαδρομές του κόσμου και να προσφέρει συναρπαστικό θέαμα και υψηλές ταχύτητες ζωντανά, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η μάχη του τίτλου κορυφώνεται στο 22ο Grand Prix στο Λας Βέγκας.

Το 22ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, διεξάγεται στο φαντασμαγορικό Λας Βέγκας και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, στις 06:00 (20.00 ώρα Δυτικής Ακτής ΗΠΑ), «ζωντανά», σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

