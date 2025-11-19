search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
19.11.2025 17:53

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 20 Noεμβρίου

19.11.2025 17:53
prwtoselido entos new

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Κάθε λιμάνι και καημός» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα ελληνικά λιμάνια που βρίσκονται στην ατζέντα της σκληρής αμερικανοκινεζικής διαμάχης, καθώς , με επενδύσεις σε Ελευσίνα – Αλεξανδρούπολη, οι ΗΠΑ παρακάμπτουν τον σινορωσικό έλεγχο, αλλά και για τη γεωπολιτική αναβάθμιση και τις δύσκολες ισορροπίες για την Αθήνα, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΛΙΜΑΝΙΑ: Τα λιμάνια στο στόχαστρο – Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ελλάδα στη μέγγενη δύο κόσμων –  Η Cosco είναι γεωπολιτικό εργαλείο του κινεζικού κράτους

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Οι νέοι πονοκέφαλοι του Μαξίμου –  Οι αναποφάσιστοι, οι συνεργασίες που «δεν βγαίνουν» και ο φάκελος ΟΠΕΚΕΠΕ φούντωσαν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το 2026

ΝΔ: Στη… σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – Την Κυριακή οι κάλπες για τις τοπικές οργανώσεις και τους αιρετούς συνέδρους- Έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στη διαδικασία περισσότερα από 100.000 άτομα

ΠΑΣΟΚ: Το «κόμμα»  Τσίπρα διχάζει το ΠΑΣΟΚ – Η γραμμή Ανδρουλάκη τα σενάρια συνεργασιών και ο εσωτερικός διχασμός

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας συνεχίζει να πυροδοτεί αναταράξεις στην (κεντρο)αριστερά

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ποτέ δεν ξεχνώ, τιμώ και…δημιουργώ – Από το Πολυτεχνείο στο 2026 — Η Κύπρος, η Ευρώπη και η νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα

ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Αυξήσεις στην τιμή ζωής – Ακρίβεια, ενοίκια και φόροι σπρώχνουν τα νοικοκυριά στα όριά τους –  Η έμμεση φορολογία “ψαλιδίζει” μεγάλο μέρος του εισοδήματος

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Καλός συνταξιούχος, ο νεκρός συνταξιούχος… Πώς ο δημόσιος λόγος απαξιώνει τη γήρανση και τη συνταξιοδότηση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:  Πόλεμος και διαφθορά στην Ουκρανία – Χάνεται η εμπιστοσύνη των δυτικών σε Ζελένσκι και Κίεβο –  Το «κόλπο» με τις  υπερτιμολογημένες  συμβάσεις που κάλυπταν τις μίζες

ΙΣΤΟΡΙΑ:  Η βυζαντινή Αναγέννηση του 9ου και του 12ου αιώνα

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)

One Channel: Αύξηση τηλεθέασης, εντός Αττικής, μέσα σε ένα 12μηνο – Εδραιώνει «ραντεβού» και συνήθεια τηλεθέασης

ΣΚΑΪ: Αλέξανδρος Τσουβέλας – Έλενα Χαραλαμπούδη και Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί κυριαρχούν στο prime time του σταθμού

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Εκχώρηση εδαφών, μείωση στρατού και περιορισμός οπλισμού – Τι προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

vorizia-2222
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έδωσε κατάθεση η χήρα του Φανούρη Καργάκη – Την Παρασκευή η απολογία του πατέρα των αδελφών Φραγκιαδάκη

dikastiria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ακόμη εννέα για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες – Στους 14 συνολικά οι προφυλακισθέντες

north macedonia fire
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά σε κλαμπ με 63 νεκρούς

gilfoil minima 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Αξιόπιστος σύμμαχος, ζωτικός εταίρος η Ελλάδα – Είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά» – Το πρώτο μήνυμά της (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

