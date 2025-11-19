Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 20 Noεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Κάθε λιμάνι και καημός» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα ελληνικά λιμάνια που βρίσκονται στην ατζέντα της σκληρής αμερικανοκινεζικής διαμάχης, καθώς , με επενδύσεις σε Ελευσίνα – Αλεξανδρούπολη, οι ΗΠΑ παρακάμπτουν τον σινορωσικό έλεγχο, αλλά και για τη γεωπολιτική αναβάθμιση και τις δύσκολες ισορροπίες για την Αθήνα, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:
ΛΙΜΑΝΙΑ: Τα λιμάνια στο στόχαστρο – Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ελλάδα στη μέγγενη δύο κόσμων – Η Cosco είναι γεωπολιτικό εργαλείο του κινεζικού κράτους
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Οι νέοι πονοκέφαλοι του Μαξίμου – Οι αναποφάσιστοι, οι συνεργασίες που «δεν βγαίνουν» και ο φάκελος ΟΠΕΚΕΠΕ φούντωσαν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το 2026
ΝΔ: Στη… σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – Την Κυριακή οι κάλπες για τις τοπικές οργανώσεις και τους αιρετούς συνέδρους- Έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στη διαδικασία περισσότερα από 100.000 άτομα
ΠΑΣΟΚ: Το «κόμμα» Τσίπρα διχάζει το ΠΑΣΟΚ – Η γραμμή Ανδρουλάκη τα σενάρια συνεργασιών και ο εσωτερικός διχασμός
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας συνεχίζει να πυροδοτεί αναταράξεις στην (κεντρο)αριστερά
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ποτέ δεν ξεχνώ, τιμώ και…δημιουργώ – Από το Πολυτεχνείο στο 2026 — Η Κύπρος, η Ευρώπη και η νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα
ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Αυξήσεις στην τιμή ζωής – Ακρίβεια, ενοίκια και φόροι σπρώχνουν τα νοικοκυριά στα όριά τους – Η έμμεση φορολογία “ψαλιδίζει” μεγάλο μέρος του εισοδήματος
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Καλός συνταξιούχος, ο νεκρός συνταξιούχος… Πώς ο δημόσιος λόγος απαξιώνει τη γήρανση και τη συνταξιοδότηση
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πόλεμος και διαφθορά στην Ουκρανία – Χάνεται η εμπιστοσύνη των δυτικών σε Ζελένσκι και Κίεβο – Το «κόλπο» με τις υπερτιμολογημένες συμβάσεις που κάλυπταν τις μίζες
ΙΣΤΟΡΙΑ: Η βυζαντινή Αναγέννηση του 9ου και του 12ου αιώνα
Διαβάστε επίσης:
Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)
One Channel: Αύξηση τηλεθέασης, εντός Αττικής, μέσα σε ένα 12μηνο – Εδραιώνει «ραντεβού» και συνήθεια τηλεθέασης
ΣΚΑΪ: Αλέξανδρος Τσουβέλας – Έλενα Χαραλαμπούδη και Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί κυριαρχούν στο prime time του σταθμού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.