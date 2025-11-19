Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 20 Noεμβρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Κάθε λιμάνι και καημός» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα ελληνικά λιμάνια που βρίσκονται στην ατζέντα της σκληρής αμερικανοκινεζικής διαμάχης, καθώς , με επενδύσεις σε Ελευσίνα – Αλεξανδρούπολη, οι ΗΠΑ παρακάμπτουν τον σινορωσικό έλεγχο, αλλά και για τη γεωπολιτική αναβάθμιση και τις δύσκολες ισορροπίες για την Αθήνα, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΛΙΜΑΝΙΑ: Τα λιμάνια στο στόχαστρο – Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ελλάδα στη μέγγενη δύο κόσμων – Η Cosco είναι γεωπολιτικό εργαλείο του κινεζικού κράτους

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Οι νέοι πονοκέφαλοι του Μαξίμου – Οι αναποφάσιστοι, οι συνεργασίες που «δεν βγαίνουν» και ο φάκελος ΟΠΕΚΕΠΕ φούντωσαν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το 2026

ΝΔ: Στη… σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – Την Κυριακή οι κάλπες για τις τοπικές οργανώσεις και τους αιρετούς συνέδρους- Έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στη διαδικασία περισσότερα από 100.000 άτομα

ΠΑΣΟΚ: Το «κόμμα» Τσίπρα διχάζει το ΠΑΣΟΚ – Η γραμμή Ανδρουλάκη τα σενάρια συνεργασιών και ο εσωτερικός διχασμός

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας συνεχίζει να πυροδοτεί αναταράξεις στην (κεντρο)αριστερά

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ποτέ δεν ξεχνώ, τιμώ και…δημιουργώ – Από το Πολυτεχνείο στο 2026 — Η Κύπρος, η Ευρώπη και η νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα

ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Αυξήσεις στην τιμή ζωής – Ακρίβεια, ενοίκια και φόροι σπρώχνουν τα νοικοκυριά στα όριά τους – Η έμμεση φορολογία “ψαλιδίζει” μεγάλο μέρος του εισοδήματος

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Καλός συνταξιούχος, ο νεκρός συνταξιούχος… Πώς ο δημόσιος λόγος απαξιώνει τη γήρανση και τη συνταξιοδότηση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πόλεμος και διαφθορά στην Ουκρανία – Χάνεται η εμπιστοσύνη των δυτικών σε Ζελένσκι και Κίεβο – Το «κόλπο» με τις υπερτιμολογημένες συμβάσεις που κάλυπταν τις μίζες

ΙΣΤΟΡΙΑ: Η βυζαντινή Αναγέννηση του 9ου και του 12ου αιώνα

Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)

One Channel: Αύξηση τηλεθέασης, εντός Αττικής, μέσα σε ένα 12μηνο – Εδραιώνει «ραντεβού» και συνήθεια τηλεθέασης

ΣΚΑΪ: Αλέξανδρος Τσουβέλας – Έλενα Χαραλαμπούδη και Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί κυριαρχούν στο prime time του σταθμού