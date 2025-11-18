WSJ: Επικίνδυνα κοντά στον ίδιο τον Ζελένσκι το σκάνδαλο διαφθοράς – Καζάνι που βράζει η χώρα, στο στόχαστρο η ηγεσία

Ήταν λίγο μετά τις 2 π.μ. όταν ο Τιμούρ Μίντιτς διέσχισε τα σύνορα με την Πολωνία την περασμένη εβδομάδα—λίγες ώρες πριν οι ντετέκτιβ εισβάλουν στο σπίτι του στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά σε υψηλόβαθμο επίπεδο που έχει συγκλονίσει τη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Περίπου 70 κατοικίες σε όλη την Ουκρανία δέχτηκαν έφοδο στην επιχείρηση στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας, στην οποία συνελήφθησαν πέντε άτομα. Ο Μίντιτς, πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ένας από τους επίσημα κατηγορούμενους, παραμένει ελεύθερος εκτός Ουκρανίας.

«Προειδοποιήθηκε;» δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ο Σέμεν Κριβόνος, διευθυντής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας, της ανεξάρτητης υπηρεσίας επιβολής του νόμου που διεξήγαγε την επιχείρηση. «Αυτό πρέπει να διερευνηθεί».

Οι ισχυρισμοί περί διαφθοράς έχουν εξοργίσει τους Ουκρανούς που υπομένουν τις δυσκολίες του πολέμου και τώρα αποτελούν τη σαφέστερη απειλή για την ηγεσία του Ζελένσκι από την αποτυχημένη προσπάθεια της Ρωσίας να καταλάβει το Κίεβο στις αρχές του 2022.

Η έρευνα έχει φτάσει υψηλότερα στην κυβέρνηση – και πιο κοντά στον ίδιο τον Ζελένσκι – από οποιαδήποτε άλλη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ακτιβιστές κατά της διαφθοράς λένε ότι η επιχείρηση NABU αποτελεί μέρος ενός αγώνα για την αποδόμηση της ουκρανικής κουλτούρας της κλεπτοκρατίας που χρονολογείται από τη σοβιετική εποχή. Αν και ο Ζελένσκι ανήλθε στην εξουσία με υποσχέσεις για τον τερματισμό της ενδημικής διαφθοράς και της διαφθοράς, οι ακτιβιστές αμφισβητούν τώρα αν εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένος στην ιδέα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της NABU, ο Μίντιτς, ο οποίος συνίδρυσε μια εταιρεία παραγωγής με τον Ζελένσκι πριν γίνει πρόεδρος, ήταν ο ηγέτης μιας «εγκληματικής οργάνωσης» που υπεξαίρεσε 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom.

Έχει κατηγορηθεί επίσημα για τη δημιουργία και την ηγεσία μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα και για ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Energoatom, ο Μίντιτς και άλλοι άσκησαν πιέσεις στους εργολάβους της εταιρείας να πληρώσουν το 10-15% της αξίας των συμβάσεων ως μίζες. Όσοι αρνήθηκαν διακινδύνευσαν να ακυρωθούν οι συμβάσεις τους, ισχυρίζονται οι ερευνητές.

Σε ανακοίνωσή του, το εποπτικό συμβούλιο της Energoatom δήλωσε ότι διενεργεί αξιολόγηση των διαδικασιών της εταιρείας. Έχει δηλώσει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς εναντίον των υπαλλήλων της και έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

Ο Ζελένσκι δεν κατονομάστηκε στην έρευνα για διαφθορά και δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα.

Καθώς οι ερευνητές δημοσιοποιούν λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα – όπως η απόδραση του Μίντιτς μέσα στη νύχτα και οι ηχογραφήσεις υπόπτων που συζητούν πώς να μεταφέρουν καλύτερα μεγάλα ποσά μετρητών – οι Ουκρανοί έχουν γίνει έξαλλοι.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, πολίτες της μεσαίας και εργατικής τάξης έχουν κάνει δωρεές για να βοηθήσουν τις στρατιωτικές μονάδες να αγοράσουν drones ή οχήματα. Τώρα, πολλοί υποψιάζονται ότι οι ηγέτες τους πλούτιζαν, ενώ οι φτωχοί Ουκρανοί έκαναν θυσίες.

Ο χρόνος της έρευνας προσθέτει προσβολή στο τραύμα της χώρας: Μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος – οι οποίες αφήνουν πολλά σπίτια χωρίς θέρμανση – μετά από ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της NABU, οι συμβάσεις για την εγκατάσταση προστασίας σε ενεργειακούς χώρους αυτό το φθινόπωρο καθυστέρησαν, ενώ ένας αξιωματούχος της Energoatom περίμενε μεγαλύτερη αποζημίωση.

Στο εξωτερικό, η απειλή για τον Ζελένσκι είναι εξίσου έντονη. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη, κατά καιρούς, εκφράσει την απροθυμία του να συνεχίσει να στέλνει όπλα και άλλη βοήθεια στην Ουκρανία, ενώ άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο χρησιμοποιεί αμερικανικά κεφάλαια. Ακόμη και οι ισχυρισμοί για διαφθορά στην κυβέρνηση Ζελένσκι διακινδυνεύουν τις ΗΠΑ να κλείσουν τη στρόφιγγα της παροχή βοήθειας.

Ο Ζελένσκι προσπάθησε να λάβει μια δυναμική θέση ως απάντηση στους ισχυρισμούς. Απαίτησε τις παραιτήσεις δύο υπουργών του υπουργικού συμβουλίου, ένας εκ των οποίων φέρεται να συμμετείχε στο σχέδιο της Energoatom. Επέβαλε επίσης κυρώσεις στον Μίντιτς και σε έναν άλλο επιχειρηματία που εμπλέκεται στην έρευνα. Έχει πλέον ξεκινήσει έλεγχο των κρατικών εταιρειών και λέει ότι ολόκληρο το Υπουργείο Ενέργειας θα αναδιοργανωθεί υπό νέα ηγεσία.

«Είναι απολύτως απαράδεκτο, εν μέσω όλων αυτών, να υπάρχουν και ορισμένα σχέδια στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημόσια ομιλία του την περασμένη εβδομάδα. «Αυτή τη στιγμή όλοι πρέπει να προστατεύσουμε την Ουκρανία. Η υπονόμευση του κράτους σημαίνει ότι θα λογοδοτήσετε. Η παραβίαση του νόμου σημαίνει ότι θα λογοδοτήσετε».

Η Ντάρια Καλένιουκ, συνιδρύτρια του μη κυβερνητικού Κέντρου Δράσης κατά της Διαφθοράς, δήλωσε ότι ο Ζελένσκι έχει την ευκαιρία να βγει από τον πόλεμο ως Ουκρανός Ουίνστον Τσόρτσιλ, αλλά πρέπει να αναλάβει αποφασιστική δράση τώρα.

«Μπορούμε να πολεμήσουμε τη Ρωσία πολύ καλύτερα αν υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση», είπε. Αν ο Ζελένσκι προσπαθήσει να βγάλει τους φίλους του από τα προβλήματα, πρόσθεσε, «θα καταστρέψει τη χώρα και θα καταστρέψει τον ίδιο».

Η διαφθορά υπήρξε ένα από τα πιο εκρηκτικά πολιτικά ζητήματα στην Ουκρανία από τότε που η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Ο θυμός βοήθησε στην πυροδότηση μιας εξέγερσης το 2014, η οποία ανέτρεψε τον τότε πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Η μεγαλοπρεπής προσωπική του κατοικία, η οποία περιελάμβανε ένα θηριοτροφείο εξωτικών ζώων και μια χρυσή τουαλέτα, μετατράπηκε σε Μουσείο Διαφθοράς, ανοιχτό στο κοινό. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ βοήθησε στην ίδρυση του NABU μετά την εξέγερση.

Όταν ο Ζελένσκι έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία το 2019, έκανε την καταπολέμηση της διαφθοράς κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής του εκστρατείας. Στην αρχή της θητείας του, κατέγραψε βίντεο που ενθάρρυναν τους πολίτες να αναφέρουν οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια στη NABU, η οποία λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό εκτός του ελέγχου του προέδρου. Ίδρυσε επίσης ένα δικαστήριο για υποθέσεις υψηλού επιπέδου και ένας από τους συνεργάτες του, ο Ihor Kolomoisky, βρίσκεται προφυλακισμένος για φερόμενη οικονομική απάτη. Ο ίδιος αρνείται ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα.

Ωστόσο, καθώς η θητεία του Ζελένσκι συνεχίζεται, έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα σχετικά με το πόσο αφοσιωμένος παραμένει ο πρόεδρος στην εξάλειψη της διαφθοράς.

Το 2020, μια έρευνα της NABU για έναν αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι απετράπη από την υπηρεσία και παραδόθηκε στον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο – μια κίνηση που θεωρείται ευρέως στην Ουκρανία ως προσπάθεια προστασίας ενός πολιτικού συμμάχου του Ζελένσκι. Η υπόθεση έκτοτε έχει κλείσει.

Φέτος, καθώς η έρευνα της NABU για διαφθορά στην Energoatom εντάθηκε, αξιωματούχοι της υπηρεσίας δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν αυτό που περιέγραψαν ως προσπάθειες παρεμπόδισης του έργου τους.

Τον Ιούλιο, ένας ντετέκτιβ που εργαζόταν στην έρευνα, ο Ρουσλάν Μαγκομεντρασουλόφ, συνελήφθη από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ουκρανίας, γνωστές ως SBU, μια υπηρεσία της οποίας ο διευθυντής διορίζεται από τον Ζελένσκι. Παραμένει προφυλακισμένος με την κατηγορία ότι συνεργαζόταν με τη Ρωσία. Ο πατέρας του συνελήφθη επίσης.

Η δικηγόρος του Μαγκομεντρασουλόφ, Ολένα Σέρμπαν, δήλωσε ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν κατασκευασμένες και είχαν σχεδιαστεί όχι μόνο για να παρέμβουν στην έρευνα της Energoatom, αλλά και για να ανακαλύψουν ποιες πληροφορίες είχε η NABU και να αποτρέψουν την υπηρεσία από το να κινήσει διαδικασίες εναντίον των πιο ισχυρών της χώρας.

«Ήταν μια προσπάθεια να σταματήσει η ειδική επιχείρηση της NABU», δήλωσε η Σέρμπαν.

Την επόμενη μέρα από την κράτηση του Μαγκομεντρασουλόφ, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε νομοσχέδιο που αφαίρεσε την ανεξαρτησία της NABU και της αδελφής υπηρεσίας της, της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, δίνοντας ουσιαστικά στον πρόεδρο έλεγχο στις δραστηριότητές τους. Ο Ζελένσκι υπέγραψε το νομοσχέδιο την ημέρα που ψηφίστηκε, αλλά γρήγορα άλλαξε πορεία μετά το ξέσπασμα διαμαρτυριών σε εθνικό επίπεδο.

Η πολιτική αναταραχή του Ιουλίου «επηρέασε σαφώς την έρευνα», με την κωδική ονομασία «Midas», για την Energoatom, δήλωσε ο Κρίβονος σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη με το Ukrainska Pravda, ένα ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο. «Εάν η ανεξαρτησία της NABU και της SAPO δεν είχε αποκατασταθεί εκείνη την εποχή, η επιχείρηση Midas απλά δεν θα είχε συμβεί».

Ο Κριβόνος είπε ότι τα κεφάλαια που φέρεται να αποσπάστηκαν στο σχέδιο έχουν έκτοτε διασκορπιστεί σε πολλές ξένες χώρες και έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Σε ένα σύνολο ηχογραφήσεων που δημοσίευσαν οι ερευνητές, συνεργάτες συζητούν την αποστολή πληρωμών ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων, κατανεμημένων σε διαφορετικές δόσεις, στον Μίντιτς στην Ελβετία, όπου αγόραζε ένα σπίτι.

Ο Μίντιτς έφυγε νόμιμα από τη χώρα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους συνοριοφύλακες. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι δεν προειδοποίησαν τους συνοριοφύλακες για την επιχείρηση εκ των προτέρων λόγω του κινδύνου να ενημερώσουν υπόπτους.

Ο Κρίβονος πρόσθεσε ότι η NABU εξακολουθεί να αναζητά υπόπτους στην έρευνα.

«Θα τους εντοπίσουμε όλους», είπε.

