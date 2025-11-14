Ουκρανία: Στο σκάνδαλο με τις μίζες και η εταιρεία παραγωγής του «υπερ-πυραύλου Flamingo»

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στην Ουκρανία, με επίκεντρο τον Τιμούρ Μίντιτς, πρώην στενό συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, ο Μίντιτς φέρεται να ασκούσε παράνομη επιρροή σε κορυφαίους υπουργούς στους τομείς της Ενέργειας και της Άμυνας, αποτελώντας κεντρικό πρόσωπο σε δίκτυο δωροδοκιών ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

Ο επιχειρηματίας, που βρίσκεται ήδη υπό καθεστώς κυρώσεων, εμπλέκεται τόσο σε υποθέσεις κρατικών προμηθειών όσο και στην αμυντική βιομηχανία. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικούς κραδασμούς στο Κίεβο, με τους εμπλεκόμενους υπουργούς να σπεύδουν να δώσουν απαντήσεις.

Όπως μεταδίδει το ilfattoquotidiano, ο εισαγγελέας Σεργκίι Σαβίτσκι δήλωσε την Τρίτη ενώπιον του Ανώτατου Ποινικού Εφετείου ότι μέλος της ομάδας του Μίντιτς είχε προσληφθεί από την εταιρεία «Fire Point», η οποία κατασκευάζει τον υπερ-πύραυλο «Flamingo».

Το σχετικό προεδρικό διάταγμα με την επιβολή κυρώσεων στον Μίντιτς δημοσιεύθηκε χθες το πρωί και περιλαμβάνει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Μετά την εξέταση της δικογραφίας, ο Ζελένσκι φέρεται να αποστασιοποιήθηκε από τον μέχρι τότε στενό του συνεργάτη, ο οποίος –σύμφωνα με τη NABU και τη SAPO– εμφανίζεται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος δωροδοκιών που αποκαλύφθηκε μέσω της επιχείρησης «Midas».

Ο 46χρονος Μίντιτς, γνωστός και ως «Carlson» στα επίσημα έγγραφα, είχε μακρά σχέση με κύκλους εξουσίας. Το όνομά του συνδέθηκε με τον Ζελένσκι ήδη από το 2019, όταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος χρησιμοποιούσε τη θωρακισμένη Mercedes του. Νωρίτερα, ο Μίντιτς είχε δραστηριοποιηθεί στο περιβάλλον του μεγιστάνα Ιχόρ Κολομοΐσκι, ο οποίος συνελήφθη το 2023 για σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς.

Από το 2020 και έπειτα, ο Μίντιτς ενίσχυσε σημαντικά την επιρροή του στο προεδρικό γραφείο, ενώ στις αρχές του 2021 ο Ζελένσκι γιόρτασε τα γενέθλιά του σε διαμέρισμα που ανήκε στον συνεργάτη του στο Κίεβο — χώρο που η NABU θεωρεί σήμερα «πλυντήριο» χρημάτων από παράνομες συμβάσεις στον ενεργειακό τομέα.

Στις 11 Νοεμβρίου, ο εισαγγελέας Σαβίτσκι ανέφερε ότι κατά το 2025 επιβεβαιώθηκαν στοιχεία για την εγκληματική δραστηριότητα του Μίντιτς τόσο στον ενεργειακό τομέα –όπου φέρεται να επηρέαζε τον υπουργό Ενέργειας Γκαλουσκένκο– όσο και στον τομέα της άμυνας, μέσω επιρροής στον τότε υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Γκαλουσκένκο λάμβανε προσωπικά οφέλη χάρη στη μεσολάβηση του Μίντιτς προς τον πρόεδρο.

Ο Ουμέροφ, πλέον γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας, απάντησε μέσω Facebook ότι οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί το έργο του στο υπουργείο με άτομα εκτός θεσμών είναι «αβάσιμη». Παραδέχθηκε όμως ότι είχε συναντηθεί με τον Μίντιτς για συμβόλαιο προμήθειας αλεξίσφαιρων γιλέκων, το οποίο τελικά ακυρώθηκε λόγω μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές.

Η έρευνα δείχνει ακόμη σύνδεση του κυκλώματος με τον Ιχόρ Φουρσένκο, διευθυντή ασφαλείας της Energoatom, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος. Από τον Μάρτιο του 2025, ο Φουρσένκο είχε προσληφθεί και ως διαχειριστής στη Fire Point, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια εξασφάλισε σημαντικές στρατιωτικές συμβάσεις, μεταξύ των οποίων τα επιθετικά drones FP-1 και ο πύραυλος «Flamingo» με βεληνεκές 3.000 χλμ.

