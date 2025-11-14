Θέμα σήκωσε η Τουρκία για tweet της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με C-130 ενώ είχε πέσει δικό τους – Αποσύρθηκε η ανάρτηση

Θέμα σήκωσαν τα τουρκικά ΜΜΕ κατά της Ελληνικής Αεροπορίας για ανάρτησή της ανήμερα της συντριβής του τουρκικού C130 όπου σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι.

Την ίδια ημέρα η Π.Α. έκανε ανάρτηση στο twitter παρατεταγμένα ελληνικά C-130 με τη λεζάντα «φωτογραφία της ημέρας» κάτι που εξόργισε την Τουρκία καθώς θεωρήθηκε προσβολή.

Σύμφωνα με το CNN Turk υπήρξε επικοινωνία της τουρκικής πρεσβείας στην Ελλάδα με το υπ. Αμυνας όπου τόνισαν πως η ανάρτηση ήταν λάθος και θα αποσυρθεί, όπως και έγινε, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε κακή πρόθεση, απλά ήταν κακό timing. Μάλιστα, αντί της ανάρτησης ανέβηκε μια άλλη όπου η Π.Α. έδινε συλλυπητήρια στη Τουρκία για τις ανθρώπινες απώλειες.

«Η Ελλάδα απέσυρε την ανάρτηση της. Ξέρετε σήμερα φτάνουν οι σοροί των 20 πεσόντων από τη συντριβή του αεροσκάφους μας από το Αζερμπαϊτζάν. Η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας ανέβασε και πάλι την ανάρτησή της που είχε ανεβάσει και στις 5 Νοεμβρίου και δείχνει τα C-130 λέγοντας πως είναι η φωτογραφία της Ελλάδας. Απέναντι σε αυτήν την ανηθικότητα, ξεσηκώθηκε η Άγκυρα» δήλωσε δημοσιογράφος του CNN Turk που ανέφερε και την επικοινωνία του τούρκου πρέσβη με το υπ. Αμυνας.

Τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας «φούσκωσαν» πάντως αρκετά το θέμα.

«Καθώς μιλάτε, δεξιά μου βλέπω αυτή την ανάρτηση που με εξοργίζει. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια ανηθικότητα. Αυτό είναι ρεζίλι. Στο μυαλό μου έρχονται αυτοί οι ελληνολάγνοι που στη Σμύρνη χορεύουν συρτάκι με γαλάζια παντελόνια και λευκές μπλούζες. Μιλάμε για μια χώρα που σε μια τέτοια μέρα τραγωδίας μας κάνει τέτοιες αναρτήσεις» σχολίασε παρουσιαστής του A Haber.

