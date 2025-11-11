«Βυθίζεται» στη διαφθορά η Ουκρανία: Φίλος και πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε με πτήση λίγο πριν την έφοδο στο σπίτι του για μίζες εκατομμυρίων

Ο Τιμούρ Μίντιτς, επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης της Kvartal 95, της ουκρανικής εταιρείας παραγωγής που ίδρυσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι πριν γίνει πρόεδρος, έφυγε από την Ουκρανία στις 10 Νοεμβρίου – μόλις λίγες ώρες πριν από την έρευνα του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), με αρκετούς επικριτές του να κάνουν λόγο για «ασπίδα» του προέδρου και για διαρροή της πληροφορίας για την επικείμενη έρευνα.

Ο Τιμούρ Μίντιτς, έχει βρεθεί στο επίκεντρο ενός μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει τη δομή εξουσίας του Κιέβου. Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) της Ουκρανίας πραγματοποίησε έφοδο σε πολλά ακίνητα που συνδέονται με τον Μίντιτς στις 10 Νοεμβρίου. Οι ερευνητές υποψιάζονται τον Μίντιτς ότι χειραγωγεί κρατικές ενεργειακές επιχειρήσεις και επηρεάζει διορισμούς εντός του υπουργικού συμβουλίου του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένων υπουργών που αργότερα κατηγορήθηκαν για δωροδοκία.

Η έρευνα επεκτείνεται επίσης στην Energoatom, την κρατική πυρηνική εταιρεία της Ουκρανίας, και τον κατασκευαστή όπλων Fire Point, που εμπλέκεται στην παραγωγή του πυραύλου Flamingo. Οι φερόμενοι οικονομικοί δεσμοί του Μίντιτς με ρωσικές επιχειρήσεις έχουν εντείνει την αντιπαράθεση εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου. Ο Ζελένσκι απάντησε με προσοχή, επαινώντας τις υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς, ενώ οι επικριτές τον κατηγόρησαν ότι προστατεύει τον στενό του κύκλο.

«Οποιαδήποτε αποτελεσματική δράση κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητη. Η αναπόφευκτη τιμωρία είναι απαραίτητη», δήλωσε στην βραδινή του ομιλία, χωρίς να κατονομάσει τον Μίντιτς ή άλλους εμπλεκόμενους.

Έξι άλλα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο έχουν επίσης κατηγορηθεί στην ίδια υπόθεση, ενώ πέντε έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το πρακτορείο.

⚡️NABU raids properties tied to Zelensky’s ex-business partner Tymur Mindich amid expanding corruption probe.https://t.co/iFvZmknc7c November 10, 2025

Το NABU υποστηρίζει ότι μη διορισμένοι αξιωματούχοι ανέλαβαν τον έλεγχο κρατικών εταιρειών ενέργειας και έστησαν κύκλωμα μιζών ύψους 100 εκατ. δολαρίων, στο οποίο εμπλέκεται η Energoatom, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, η οποία καλύπτει πάνω από το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, μια «εγκληματική οργάνωση υψηλού επιπέδου» ενορχήστρωσε το σχέδιο, με επικεφαλής επιχειρηματία και τη συμμετοχή πρώην συμβούλου του υπουργού Ενέργειας, του επικεφαλής ασφάλειας της Energoatom και τεσσάρων ακόμη υπαλλήλων και διακίνησε μέσω πλυντηρίου 100 εκατ. δολάρια.

Το δίκτυο φέρεται να ζητούσε μίζες 10–15% από τους εργολάβους της εταιρείας. Πριν τις 70 εφόδους, έγιναν έρευνες που κράτησαν 15 μήνες και οι Αρχές έχουν πάνω από 1.000 ώρες ηχογραφήσεων. Οι ηχογραφήσεις που δημοσιοποιήθηκαν από το Γραφείο αναφέρονται σε πρόσωπα με τα ψευδώνυμα «Roket», «Tenor»,«Professor» και ο αρχηγός «Karlson», που φέρεται να είναι ο ίδιος ο Μίντιτς.

Σφίγει ο κλοιός για τον Ζελένσκι

Σύμφωνα με την ουκρανική εφημερίδα Strana, το περιστατικό αποτελεί «εξαιρετικά ανησυχητικό σήμα» για τον Ζελένσκι, καθώς του δείχνει ότι «ο κλοιός κλείνει». Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, την άνοιξη δημιουργήθηκε ένας «συνασπισμός κατά του Ζελένσκι» που σχηματίστηκε από δομές που προηγουμένως συνδέονταν με το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ και στη συνέχεια πέρασε υπό την αιγίδα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Περιλαμβάνει την ηγεσία και άλλους βασικούς αξιωματούχους της NABU και της Εξειδικευμένης Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAPO), καθώς και ορισμένους πολιτικούς με επιρροή, όπως ο πρώην πρόεδρος Πιοτρ Ποροσένκο.

Αφού ο Ζελένσκι προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο της NABU και της SAP το καλοκαίρι, έλαβε μια απροσδόκητη απόρριψη με τη μορφή μιας σκληρής ευρωπαϊκής αντίδρασης και εσωτερικών διαμαρτυριών, και ο «συνασπισμός πέρασε στην επίθεση», γράφει η εφημερίδα. Επιπλέον, οι αναλυτές της Strana λένε ότι «αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας» και σύντομα ενδέχεται να κυκλοφορήσουν νέες κασέτες με ηχητικά – αυτές που θα περιλαμβάνουν τον ίδιο τον Ζελένσκι. Μπορεί να αντεπιτεθεί, διακινδυνεύοντας μια εξαιρετικά αρνητική αντίδραση από την Ευρώπη, ή μπορεί να μην αντιδράσει καθόλου, αλλά «για την πολιτική τάξη, θα είναι ένα μήνυμα ότι ο Ζελένσκι χάνει επιρροή, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια ούτε καν των στενότερων συνεργατών του, κάτι που απειλεί να προκαλέσει φυγόκεντρες τάσεις σε όλο το σύστημα της εξουσίας, καθώς και εντός της παράταξης του κυβερνώντος κόμματος και στο κοινοβούλιο».

Στόχος του συνασπισμού κατά του Ζελένσκι είναι να αφαιρέσει την εξουσία από τα χέρια του κοινοβουλίου και του υπουργικού συμβουλίου του Ζελένσκι, να τον ενθαρρύνει να σχηματίσει μια λεγόμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας ή να αντικαταστήσει την Γιούλια Σβιριντένκο ως πρωθυπουργό με τον Μιχαήλ Φιόντοροφ, Υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο οποίος είναι πιο πιστός στον συνασπισμό, και αν δεν βρει τρόπο να βγει από την τρέχουσα κατάσταση, μπορεί να «στερηθεί πραγματικής εξουσίας ή να αναγκαστεί να παραιτηθεί αν δεν θέλει να υπηρετήσει ως “αντικαταστάτης”.

Η σύγκρουση μεταξύ του Ζελένσκι και των NABU και SAPO, επί των οποίων έχει προσπαθήσει να αποκτήσει έλεγχο, έχει κλιμακωθεί από το καλοκαίρι και το όνομα του Μίντιτς αναφέρεται όλο και περισσότερο δημόσια. Αποκαλείται «ο πιο διακριτικός και ταυτόχρονα ισχυρός επιχειρηματίας στην πολιτική». Ορισμένοι Ουκρανοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο Μίντιτς είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των περισσότερων σχεδίων διαφθοράς στο γραφείο του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών παραγγελιών.

Ukraine’s Western-backed anti-corruption body NABU has posted a teaser for the alleged 1000 hours of recorded conversations that happened in the apartment of Zelensky’s business partner Tymur Mindich and may have involved Zelensky himself. Having raided Mindich’s property today,… pic.twitter.com/LV4ZgnZshg — Leonid Ragozin (@leonidragozin) November 10, 2025

Σύμφωνα με τις έρευνες, φερεται να πραγματοποιήθηκαν άτυπες συναντήσεις στο σπίτι του Μίντιτς με τη συμμετοχή του Ζελένσκι, του επικεφαλής του γραφείου του Αντρέι Γερμάκ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Τον Ιούλιο, τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η NABU και η SAPO είχαν παρακολουθήσει την κατοικία και είχαν ηχογραφήσει συζητήσεις για σχέδια διαφθοράς. Η εφημερίδα Strana ανέφερε ότι στο πλαίσιο των πρόσφατων ερευνών, η δημοσίευση των ηχογραφήσεων του Μίντιτς θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτική κρίση στην Ουκρανία.

