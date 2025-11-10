Στο στόχαστρο Ζελένσκι στελέχη ενεργειακού κολοσσού στην Ουκρανία – Τους κατηγορεί για διαφθορά

Η ουκρανική υπηρεσία κατά της διαφθοράς δήλωσε σήμερα ότι διενεργεί μεγάλης κλίμακας έρευνα στον ενεργειακό τομέα της χώρας, κάνοντας λόγο για δωροδοκίες σε συναλλαγές που αφορούν την ουκρανική κρατική εταιρία διαχείρισης πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας και η Energoatom δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η υπηρεσία, που είναι μεν κρατική αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, υποστήριξε σε ανακοίνωση ότι πρώην σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας, ο επικεφαλής ασφάλειας της Energoatom, ένας επιχειρηματίας και τέσσερις υπάλληλοι γραμματειακής υποστήριξης εμπλέκονταν σε «υψηλού επιπέδου εγκληματική οργάνωση». Κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατονομάζεται στην ανακοίνωση.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «έστησαν ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο διαφθοράς για να επηρεάσουν στρατηγικές επιχειρήσεις στον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στην ‘Energoatom’», σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας αυτής μέσω Telegram.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι αντισυμβαλλόμενοι της Energoatom αναγκάστηκαν να καταβάλουν προμήθειες 10-15% προκειμένου να μην μπλοκαριστούν πληρωμές για υπηρεσίες ή προϊόντα ή να χάσουν το καθεστώς προμηθευτή που είχαν.

«Στρατηγική επιχείρηση με ετήσια έσοδα πάνω από 200 δισεκ. χρίβνια (4,79 δισεκ. δολάρια) τελούσε υπό τη διαχείριση όχι των αρμόδιων αξιωματούχων αλλά τρίτων που δεν είχαν επίσημη εξουσία», σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε μια αναφορά στην Energoatom.

Ο βουλευτής Yaroslav Zheleznyak επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται έρευνες στην Energoatom και στην κατοικία του πρώην υπουργού Ενέργειας Herman Halushchenko, ο οποίος είναι νυν υπουργός Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνήθηκε επίσης το σπίτι του επιχειρηματία και συνιδιοκτήτη του στούντιο Kvartal 95, Τιμούρ Μίντιτς. Η Kvartal 95 είναι μια ουκρανική κωμική ομάδα, της οποίας συνιδρυτής είναι ο Ζελένσκι.

Ενώ η Ουκρανία έχει επαινεθεί για την πρόοδο που έχει σημειώσει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, οι δυτικές κυβερνήσεις, οι αρχές κατά της διαφθοράς και οι αναλυτές λένε ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για την εξάλειψή της.

Ο ΟΟΣΑ ανέφερε σε έκθεση νωρίτερα φέτος ότι «οι κίνδυνοι διαφθοράς παραμένουν υψηλοί στο πλαίσιο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Παραίτηση του επικεφαλής της κρατικής εθνικής εταιρείας ενέργειας Ukrenergo

Σημειώνεται πως ο Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι, επικεφαλής της κρατικής εθνικής εταιρείας ενέργειας της Ουκρανίας, Ukrenergo εξαναγκάστηκε σε παραίτηση το 2024, ωστόσο ο ίδιος είχε δηλώσει στο Politico ότι ήταν θύμα της αδιάκοπης συγκέντρωσης εξουσίας που συχνά επιδιώκουν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο ισχυρός επικεφαλής του γραφείου του, Άντρι Γέρμακ. Είπε ότι φοβόταν ότι «διεφθαρμένα άτομα» θα κατέληγαν να αναλάβουν την κρατική εταιρεία. Αρκετοί βουλευτές της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών είναι εξοργισμένοι, χαρακτηρίζοντας το ένα ακόμη παράδειγμα της ηγεσίας της Ουκρανίας που χρησιμοποιεί τη νομική οδό για να εκφοβίσει τους αντιπάλους και να φιμώσει τους επικριτές της κατηγορώντας τους για διαφθορά ή για συνεργασία με τη Ρωσία.

Τον Ιούλιο του 2025, μεγάλες διαδηλώσεις και διεθνής κριτική ανάγκασαν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αλλάξει πορεία και να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία των δύο βασικών υπηρεσιών της χώρας κατά της διαφθοράς ύστερα από ενέργειες της κυβέρνησης με στόχο τον περιορισμό των εξουσιών τους.

Η πάταξη της διαφθοράς και η ενίσχυση του κράτους δικαίου αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για την ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ, κάτι που οι Ουκρανοί θεωρούν κρίσιμο για το μέλλον τους την ώρα που αποκρούουν τη ρωσική εισβολή.

Το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από μια νέα εκστρατεία ρωσικών βομβαρδισμών αυτό το φθινόπωρο, προκαλώντας μεγάλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση για τους καταναλωτές σε όλη τη χώρα. Η Ρωσία δεν έχει πλήξει πυρηνικούς σταθμούς, αλλά έχει πλήξει υποσταθμούς που είναι συνδεδεμένοι με αυτούς, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

