Politico: Η σκοτεινή πλευρά της διακυβέρνησης Ζελένσκι – «Εκκαθαρίσεις» πολιτικών αντιπάλων και μονοπώλιο της εξουσίας

Καθώς η Ρωσία ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι, τότε επικεφαλής της κρατικής εθνικής εταιρείας ενέργειας της Ουκρανίας, Ukrenergo, πάλευε να κρατήσει τα φώτα αναμμένα.

Κατά κάποιο τρόπο, κατάφερε και συνέχισε να το κάνει κάθε χρόνο, κερδίζοντας τον σεβασμό των στελεχών του ενεργειακού κλάδου παγκοσμίως, διασφαλίζοντας ότι η χώρα ήταν σε θέση να αντέξει τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ηλεκτρικό της δίκτυο και να αποφύγει καταστροφικές διακοπές ρεύματος — μέχρι που αναγκάστηκε ξαφνικά να παραιτηθεί το 2024, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Η απόλυση του Κουντρίτσκι καταδικάστηκε από πολλούς στον ενεργειακό κλάδο και προκάλεσε επίσης συναγερμό στις Βρυξέλλες. Εκείνη την εποχή, ο ίδιος είχε δηλώσει στο Politico ότι ήταν θύμα της αδιάκοπης συγκέντρωσης εξουσίας που συχνά επιδιώκουν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο ισχυρός επικεφαλής του γραφείου του, Άντρι Γέρμακ. Είπε ότι φοβόταν ότι «διεφθαρμένα άτομα» θα κατέληγαν να αναλάβουν την κρατική εταιρεία.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, αυτό το είδος συζήτησης – και η άρνησή του να σιωπήσει – εξηγεί γιατί ο Κουντρίτσκι κατέληξε σε ένα γυάλινο θάλαμο σε ένα δικαστήριο στο κέντρο του Κιέβου την περασμένη εβδομάδα, όπου κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση. Τώρα, βουλευτές της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών είναι εξοργισμένοι, χαρακτηρίζοντας το ένα ακόμη παράδειγμα της ηγεσίας της Ουκρανίας που χρησιμοποιεί τη νομική οδό για να εκφοβίσει τους αντιπάλους και να φιμώσει τους επικριτές της κατηγορώντας τους για διαφθορά ή για συνεργασία με τη Ρωσία. Το γραφείο του Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει.

Άλλοι που έχουν λάβει την ίδια μεταχείριση περιλαμβάνουν τον προκάτοχο του Ζελένσκι στην εξουσία, Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος τιμωρήθηκε και παραπέμφθηκε σε δίκη για κατηγορίες διαφθοράς φέτος – μια κίνηση που θα μπορούσε να τον εμποδίσει να θέσει υποψηφιότητα σε μελλοντικές εκλογές. Κυρώσεις έχουν συχνά απειληθεί ή χρησιμοποιηθεί εναντίον αντιπάλων, ουσιαστικά παγώνοντας περιουσιακά στοιχεία και εμποδίζοντας το άτομο που έχει υποστεί κυρώσεις να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πιστωτικών καρτών ή της πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο Ποροσένκο έκτοτε κατηγόρησε τον Ζελένσκι για υφέρποντα «αυταρχισμό» και για την επιδίωξη «απομάκρυνσης οποιουδήποτε ανταγωνιστή από το πολιτικό τοπίο».

Αυτό μπορεί επίσης να εξηγήσει γιατί ο Κουντρίτσκι παραπέμφθηκε σε δίκη, σύμφωνα με τον βουλευτή της αντιπολίτευσης Μίκολα Κνιαζίτσκι, ο οποίος πιστεύει ότι η χρήση της νομικής οδού για την δυσφήμιση των αντιπάλων θα χειροτερεύει μόνο καθώς το προεδρικό γραφείο προετοιμάζεται για πιθανές εκλογές τον επόμενο χρόνο σε περίπτωση εκεχειρίας. Χρησιμοποιούν τα δικαστήρια «για να καθαρίσουν το πεδίο από τους ανταγωνιστές» για να διαμορφώσουν μια ανέντιμη εκλογή».

Άλλοι, συμπεριλαμβανομένης της εξέχουσας Ουκρανής ακτιβίστριας και επικεφαλής του Κέντρου Δράσης κατά της Διαφθοράς, Ντάρια Καλένιουκ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος και η κλίκα του χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μονοπωλήσουν την εξουσία σε τέτοιο βαθμό που απειλεί τη δημοκρατία της χώρας.

Η Καλένιουκ βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου για την δίωρη απαγγελία κατηγοριών στον Κουντρίτσκι και επανέλαβε τον ισχυρισμό του πρώην επικεφαλής ενέργειας ότι η δίωξη είναι «πολιτική». Σύμφωνα με την Καλένιουκ, η υπόθεση δεν έχει κανένα νομικό νόημα και είπε ότι όλα ακούγονταν «ακόμα πιο παράξενα» καθώς η εισαγγελέας περιέγραψε λεπτομερώς τις κατηγορίες εναντίον του Κουντρίτσκι: «Δεν κατάφερε να αποδείξει ότι είχε επωφεληθεί ουσιαστικά με οποιονδήποτε τρόπο» από μια σύμβαση υποδομής που, τελικά, δεν ολοκληρώθηκε, εξήγησε.

Η εν λόγω υπόθεση σχετίζεται με μια σύμβαση που ο Κουντρίτσκι ενέκρινε πριν από επτά χρόνια ως τότε αναπληρωτής διευθυντής επενδύσεων της Ukrenergo. Αλλά ο υπεργολάβος δεν ξεκίνησε καν τις εργασίες για τις ανατεθειμένες βελτιώσεις υποδομών και η Ukrenergo μπόρεσε να ανακτήσει μια προκαταβολή που είχε καταβληθεί.

Η ανησυχία της Καλένιουκ επαναλαμβάνεται επίσης από την βουλευτή της αντιπολίτευσης Ίνα Σόβσουν, η οποία δήλωσε στο Politico ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι [ο Κουντρίτσκι] πλούτισε».

«Δεν υπήρξε καμία ζημιά. Δεν μπορώ παρά να πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν πολιτικά κίνητρα», είπε.

Η Σόβσουν εμφανίστηκε στην απαγγελία κατηγοριών για να προσφερθεί ως εγγυήτρια εγγύησης, εάν χρειαζόταν — δύο άλλοι βουλευτές προσφέρθηκαν επίσης να ενεργήσουν ως εγγυητές, αλλά ο δικαστής αποφάσισε αντ’ αυτού να ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία για να απελευθερώσει την Κουντρίτσκι από την προσωρινή κράτηση, απαιτώντας την καταβολή εγγύησης ύψους 325.000 δολαρίων.

Ένας ανώτερος Ουκρανός σύμβουλος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί ώστε να μπορέσει να μιλήσει για την υπόθεση, απέρριψε την περιγραφή της υπεράσπισης για την υπόθεση εναντίον της Κουντρίτσκι ως πολιτικά υποκινούμενη και ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε ουσία στις κατηγορίες για υπεξαίρεση. «Οι άνθρωποι θα πρέπει να περιμένουν αυτήν την υπόθεση μέχρι την πλήρη ακρόαση», πρόσθεσε.

Αλλά για την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ιβάνα Κλίμπους-Τσιντσάτζε, η υπόθεση «δεν φαίνεται καλή από καμία οπτική γωνία – ούτε εγχώρια ούτε όσον αφορά τους διεθνείς εταίρους». Η χρονική στιγμή, είπε, δεν είναι χρήσιμη για την Ουκρανία, καθώς συμπίπτει με την συνεχιζόμενη έκκληση του Κιέβου για περισσότερη ευρωπαϊκή ενεργειακή βοήθεια ενόψει αυτού που πιθανότατα θα είναι ο πιο επικίνδυνος χειμώνας του πολέμου.

Με τη Ρωσία να εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από πριν, η ενεργειακή πρόκληση της Ουκρανίας είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο τρομερή. Και σε αντίθεση με τους προηγούμενους χειμώνες, οι επιθέσεις της Ρωσίας στοχεύουν τις εγκαταστάσεις γεώτρησης, αποθήκευσης και διανομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, εκτός από το ηλεκτρικό δίκτυο της. Το 60% των Ουκρανών βασίζονται επί του παρόντος στο φυσικό αέριο για να διατηρούν τα σπίτια τους ζεστά.

Ορισμένα στελέχη του ενεργειακού κλάδου της Ουκρανίας φοβούνται επίσης ότι η δίωξη του Κουντρίτσκι μπορεί να αποτελεί μέρος μιας προληπτικής τακτικής αποδιοπομπαίου τράγου για να μετατοπιστεί η ευθύνη σε περίπτωση που το ενεργειακό σύστημα της χώρας δεν μπορεί πλέον να αντέξει τις ρωσικές επιθέσεις.

Επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, πριν από δύο εβδομάδες το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda ανέφερε ότι πρώην στελέχη ενέργειας φοβούνται ότι κατηγορούνται επειδή δεν έκαναν αρκετά για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών και να ενισχύσουν τις εγκαταστάσεις.

«Χρειάζονται έναν αποδιοπομπαίο τράγο τώρα», δήλωσε στο Politico ένας ειδικός εξωτερικής πολιτικής που έχει συμβουλεύσει την ουκρανική κυβέρνηση. «Υπάρχουν μέρη της Ουκρανίας που πιθανότατα δεν θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την άνοιξη. Η θερμοκρασία είναι ήδη 10 βαθμοί Κελσίου στα διαμερίσματα του Κιέβου τώρα και η πόλη θα μπορούσε κάλλιστα να έχει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Οι άνθρωποι είναι ήδη τσαντισμένοι με αυτό, οπότε το γραφείο του προέδρου χρειάζεται αποδιοπομπαίους τράγους», είπε, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ελεύθερα το θέμα.

«Η αντιπολίτευση θα κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι απογοήτευσε την Ουκρανία και θα υποστηρίξει ότι θα έπρεπε να είχε ήδη προβλέψει μέτρα για να αποτρέψει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος ή ένα μεγάλο πάγωμα, θα υποστηρίξουν», πρόσθεσε.

Ο ανώτερος συνεργάτης του Ατλαντικού Συμβουλίου και συγγραφέας του «Battleground Ukraine», Άντριαν Καρατνίτσκι, ανησυχεί επίσης για την κατεύθυνση της πολιτικής του κατεύθυνσης. «Ενώ είναι ένας εμπνευσμένος και γενναίος ηγέτης εν καιρώ πολέμου, υπάρχουν πράγματι ανησυχητικά στοιχεία στην διακυβέρνηση του Ζελένσκι», είπε.

