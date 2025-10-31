search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:17
ΚΟΣΜΟΣ

31.10.2025 15:25

Νέο παραλήρημα Μπεν Γκβιρ: Απαιτεί θανατική ποινή μπροστά από αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους κρατούμενους (Video)

31.10.2025 15:25
ben gvir

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ανήρτησε σήμερα στο Telegram ένα βίντεο όπου στέκεται μπροστά σε μια σειρά Παλαιστινίων κρατουμένων, αλυσοδεμένων στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους, απαιτώντας επιβολή «θανατικής ποινής για τρομοκράτες».

«Αυτοί οι τύποι από τη Νούχμπα (σ.σ. ειδικές δυνάμεις της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς) ήρθαν να σκοτώσουν τα παιδιά, τις γυναίκες, τα μωρά μας. Κοιτάξτε τους σήμερα. Τους παρέχονται οι στοιχειώδεις συνθήκες (κράτησης). Αλλά υπάρχει ακόμα κάτι που πρέπει να γίνει: η θανατική ποινή για τρομοκράτες», είπε δείχνοντας τους κρατούμενους ο ακροδεξιός υπουργός, γνωστός για την εμπρηστική ρητορική του.

Με βάση την ισχύουσα ισραηλινή νομοθεσία, όσοι καταδικάζονται για τρομοκρατικές ενέργειες αντιμετωπίζουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Ο Μπεν-Γκβιρ έχει ήδη απειλήσει να αποσύρει την υποστήριξή του στον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον οποίο ο ακροδεξιός υπουργός με το κόμμα του συμμετέχει, αν το νομοσχέδιο που προωθεί ο τελευταίος υπέρ της επιβολής «θανατικής ποινής για τρομοκράτες» δεν τεθεί προς ψηφοφορία στην Κνεσέτ (κοινοβούλιο) έως τις 9 Νοεμβρίου.

Μαζί με το βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο ακροδεξιός υπουργός ανήρτησε ένα κείμενο που ισχυρίζεται ότι μετά την εξάλειψη των ηγετών της Χαμάς, όπως ο Μοχάμεντ Σινουάρ, τον Μάιο, το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα «βασάνισε ομήρους».

Ο Μπεν-Γκβιρ καυχήθηκε επίσης για τις σκληρές συνθήκες κράτησης που επιβάλλονται σε Παλαιστίνιους κρατούμενους. «Ρωτήστε οποιονδήποτε τρομοκράτη που έχει περάσει από τη φυλακή μου αν θα ήθελε να επιστρέψει. Φοβούνται, τρέμουν και ο αριθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί δραματικά», είπε.

Σε ένα άλλο βίντεο που κοινοποίησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Αύγουστο, ο ακροδεξιός υπουργός εθεάθη να απειλεί τον επί χρόνια φυλακισμένο Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι, ο οποίος φαινόταν σωματικά αποδυναμωμένος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης: Είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε την παραβατικότητα των ανηλίκων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Συστημένο… στην κυβέρνηση, «τσουνάμι» ερωτήσεων γαλάζιων βουλευτών

ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

