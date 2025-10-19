search
19.10.2025 12:51

Γάζα – Επιμένει ο ακροδεξιός Γκβιρ: «Το Ισραήλ να σπάσει την εκεχειρία και να συνεχίσει τον πόλεμο»

19.10.2025 12:51
GVIR
ΑΠΕ

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Μπένιαμιν Νετανιάχου να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν τρομοκράτες εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, σε προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

«Καλώ τον πρωθυπουργό να διατάξει τον ισραηλινό στρατό να ξαναρχίσει τις πλήρεις πολεμικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα με όλη του τη δύναμη», δήλωσε ο ακροδεξιός πολιτικός σε ανακοίνωσή του.

«Η ψευδής πεποίθηση ότι η Χαμάς θα αλλάξει τη συμπεριφορά της ή ότι θα τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε αποδεικνύεται, όπως ήταν αναμενόμενο, επικίνδυνη για την ασφάλειά μας. Αυτή η ναζιστική τρομοκρατική οργάνωση πρέπει να καταστραφεί εντελώς και όσο πιο σύντομα τόσο καλύτερα».

Η δήλωση του έρχεται μόλις μια μέρα μετά την εμφάνισή του στην εκπομπή «Meet The Press» του Channel 12, όπου δήλωσε ότι είχε δώσει στον Νετανιάχου μια αόριστη προθεσμία για να διαλύσει τη Χαμάς και να θεσπίσει τη θανατική ποινή για τους τρομοκράτες. 

Απείλησε ότι, αν οι όροι του δεν ικανοποιηθούν, το ακροδεξιό κόμμα του Otzma Yehudit θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Ο Μπεν Γκβιρ απείλησε πρόσφατα να αποχωρήσει αν η Χαμάς «συνεχίσει να υπάρχει» μετά την απελευθέρωση των ομήρων, δηλώνοντας ότι το κόμμα του δεν θα συμμετάσχει σε «εθνική ήττα» και «αιώνια ντροπή».

Νέα σύρραξη στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Times Of Israel, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στη Ράφα, όταν «ένοπλοι τρομοκράτες» επιτέθηκαν εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Ο IDF, μεταδίδουν, απάντησε με στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές κατά θέσεων στη Ράφα.

Το μέλλον της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι αβέβαιο.

Σύμφωνα με το Channel 12, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη τηλεφωνική σύσκεψη για την κατάσταση μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του ακροδεξιού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ και ανώτατων στελεχών του ισραηλινού στρατού. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ μετέδωσε ότι μετά την επίθεση ακολούθησε «ανταλλαγή πυρών» με μέλη της Χαμάς.

Το Γραφείο Τύπου της διοίκησης της Γάζας κατηγόρησε νωρίτερα το Ισραήλ πως παραβίασε την εκεχειρία με τη Χαμάς 47 φορές από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ.

«Αυτές οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον πυροβολισμό, τον σκόπιμο βομβαρδισμό και τη στόχευση άμαχου πληθυσμού, καθώς και τη σύλληψη ορισμένων αμάχων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη πολιτική επιθετικότητας της κατοχής παρά το συμφωνημένο τέλος του πολέμου», αναφέρει η δήλωση, που κάνει λόγο για θάνατο 38 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό ακόμη 143.

Οι αρχές στη Γάζα κάλεσαν «τα Ηνωμένα Έθνη και τους εγγυητές της συμφωνίας να παρέμβουν επειγόντως για να αναγκάσουν τις κατοχικές δυνάμεις να τερματίσουν τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά τους και να προστατεύσουν τον άοπλο άμαχο πληθυσμό».

