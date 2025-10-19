Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου – «Χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα εμπορευμάτων οι δράστες»



Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής, στο φημισμένο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες θρυμμάτισαν προθήκες του μουσείου και άρπαξαν ιστορικά διαμάντια που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα και την αυτοκράτειρα Ιωσηφίνα.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφορία για το αν κλάπηκε κάποιο συγκεκριμένο έργο τέχνης ή για τον αριθμό των δραστών.

Coup de tonnerre au cœur de Paris: un braquage a eu lieu ce dimanche matin à l’ouverture du musée du Louvre. →https://t.co/XwNDeRkuOe pic.twitter.com/a4f1HbzG2S — Le Figaro (@Le_Figaro) October 19, 2025

Το μουσείο έκλεισε προσωρινά μετά τη ληστεία, που έγινε κατά το άνοιγμα.

PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT October 19, 2025

Την είδηση επιβεβαίωσε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Rachida Dat.

«Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ληστεία κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Μουσείου του Λούβρου. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Βρίσκομαι επί τόπου μαζί με το προσωπικό του μουσείου και τις δυνάμεις της αστυνομίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε η υπουργός στο Χ.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. October 19, 2025

🚨 INCREDIBLE AT THE LOUVRE! A robbery this morning at the most famous museum in the world. Fortunately, "no injuries to deplore" as Rachida Dati announces. The site is closed all day for investigation. Is the Mona Lisa saved? 😱 — RONFLEX / SNORLAX 😴 (@Ronflex_Snorlax) October 19, 2025

Η Le Parisien μετέδωσε πως οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Μπήκαν στο κτίριο μόνο οι δύο μέσω της προβλήτας του Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης.

Φέρονται να χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να φτάσουν απευθείας στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα, το τμήμα που στόχευαν. Εκεί, αφού έσπασαν παράθυρα, φέρονται να αφαίρεσαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας.

Πήραν κολιέ, καρφίτσα, διάδημα. Σύμφωνα με πηγή από το Λούβρο, το περίφημο Régent -το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια- δεν εκλάπη.

Η ζημιά δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.

Οι αρχές διενεργούν εκτεταμένη έρευνα, ενώ το μουσείο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεοτέρας.

