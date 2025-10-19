search
ΚΟΣΜΟΣ

19.10.2025 12:29

Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου – «Χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα εμπορευμάτων οι δράστες»

19.10.2025 12:29
louvro


Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής, στο φημισμένο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες θρυμμάτισαν προθήκες του μουσείου και άρπαξαν ιστορικά διαμάντια που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα και την αυτοκράτειρα Ιωσηφίνα.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφορία για το αν κλάπηκε κάποιο συγκεκριμένο έργο τέχνης ή για τον αριθμό των δραστών.

Το μουσείο έκλεισε προσωρινά μετά τη ληστεία, που έγινε κατά το άνοιγμα.

Την είδηση επιβεβαίωσε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Rachida Dat.

«Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ληστεία κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Μουσείου του Λούβρου. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Βρίσκομαι επί τόπου μαζί με το προσωπικό του μουσείου και τις δυνάμεις της αστυνομίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε η υπουργός στο Χ.

Η Le Parisien μετέδωσε πως οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Μπήκαν στο κτίριο μόνο οι δύο μέσω της προβλήτας του Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης.

Φέρονται να χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να φτάσουν απευθείας στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα, το τμήμα που στόχευαν. Εκεί, αφού έσπασαν παράθυρα, φέρονται να αφαίρεσαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας.

Πήραν κολιέ, καρφίτσα, διάδημα. Σύμφωνα με πηγή από το Λούβρο, το περίφημο Régent -το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια- δεν εκλάπη.

Η ζημιά δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.

Οι αρχές διενεργούν εκτεταμένη έρευνα, ενώ το μουσείο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεοτέρας.

