Κύπρος – Δολοφονία Σταύρου Δημοσθένους: Προφυλακίστηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής που φέρεται να εμπλέκεται

Την προσωρινή κράτηση για περίοδο 8 ημερών, αποφάσισε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, για τον 45χρονο πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για εμπλοκή στη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, Προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας «Καρμιώτισσα».

Η σύλληψη του 45χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, προέκυψε μετά τον εντοπισμό μοτοσικλέτας, που ήταν εγγεγραμμένη στο όνομα του και πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της δολοφονίας, για να απομακρυνθούν από το σημείο που έκαψαν το κλειστό ημιφορτηγό, στο οποίο επέβαιναν κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

Ο 45χρονος ανακρινόμενος είπε πως δεν έχει σχέση με την υπόθεση και ότι η μοτοσικλέτα ήταν ακινητοποιημένη από τις αρχές του 2025. Ισχυρίστηκε πως την είχε δανείσει σε κάποιον φίλο του αλλά δεν μπορούσε να εξηγήσει πως από τη Λευκωσία αυτή εντοπίστηκε στη Λεμεσό. Η μοτοσικλέτα εξετάζεται για εντοπισμό αποτυπωμάτων και DNA. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως ποτέ δεν δηλώθηκε ως κλοπιμαία.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί στο παρελθόν και σε δύο ελληνικές ομάδες.

Οι ανακριτές της αστυνομίας εξετάζουν διάφορα κλειστά κυκλώματα για να βρουν στοιχεία για τους δράστες της δολοφονίας, ενώ μελετούν και τις δραστηριότητες του θύματος και τις διαφορές που είχε με κάποια άτομα.

Επίσης η Rolls Royce Spectre που ανήκε στον Δημοσθένους έχει ηλεκτρονικά συστήματα με κάμερες περιμετρικά του αμαξώματος. Γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν πλάνα από τις κάμερες που δυνατόν να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

