Πληροφορίες για σύρραξη στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Times Of Israel, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στη Ράφα, όταν «ένοπλοι τρομοκράτες» επιτέθηκαν εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Ο IDF, μεταδίδουν, απάντησε με στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές κατά θέσεων στη Ράφα.

Το μέλλον της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι αβέβαιο.

Σύμφωνα με το Channel 12, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη τηλεφωνική σύσκεψη για την κατάσταση μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του ακροδεξιού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ και ανώτατων στελεχών του ισραηλινού στρατού. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ μετέδωσε ότι μετά την επίθεση ακολούθησε «ανταλλαγή πυρών» με μέλη της Χαμάς.

Το Γραφείο Τύπου της διοίκησης της Γάζας κατηγόρησε νωρίτερα το Ισραήλ πως παραβίασε την εκεχειρία με τη Χαμάς 47 φορές από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ.

«Αυτές οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον πυροβολισμό, τον σκόπιμο βομβαρδισμό και τη στόχευση άμαχου πληθυσμού, καθώς και τη σύλληψη ορισμένων αμάχων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη πολιτική επιθετικότητας της κατοχής παρά το συμφωνημένο τέλος του πολέμου», αναφέρει η δήλωση, που κάνει λόγο για θάνατο 38 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό ακόμη 143.

Οι αρχές στη Γάζα κάλεσαν «τα Ηνωμένα Έθνη και τους εγγυητές της συμφωνίας να παρέμβουν επειγόντως για να αναγκάσουν τις κατοχικές δυνάμεις να τερματίσουν τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά τους και να προστατεύσουν τον άοπλο άμαχο πληθυσμό».

Τα επικίνδυνα παιχνίδια και το πόκερ Νετανιάχου

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί η περίεργη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λίγες ώρες μετά τις απειλές Νετανιάχου για αφοπλισμό της Χαμάς με «σκληρό τρόπο».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ισχυριζόμενο ότι διαθέτει «αξιόπιστες πληροφορίες» ανακοίνωσε ότι η Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Λίγες ώρες αργότερα όμως η Χαμάς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς.

Ο Νετανιάχου θέλει αφήγημα για τις νέες εκλογές

Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο στην περιοχή, ειδικά με την αμφιλεγόμενη κατάσταση στο πέρασμα της Ράφα, όπου οι διαθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων δεν είναι ευδιάκριτες, με πολλούς να λένε πως ο Νετανιάχου συντηρεί ένα κλίμα ακραίας αβεβαιότητας και επερχόμενων απειλών και κινδύνων, για να το χρησιμοποιήσει ως ατού στην επικείμενη προσπάθειά του να επανεκλεγεί στη θέση του πρωθυπουργού και να διεκδικήσει νέα θητεία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.

«Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς – ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό – τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας πως θα διεεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

