Ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί την «απειλή της Χαμάς» για να είναι ξανά υποψήφιος πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.

«Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς – ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό – τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου, υπόδικος, κατηγορούμενος για διαφθορά, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στην ερώτηση «αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να είστε υποψήφιος για πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές;», ο Νετανιάχου απάντησε καταφατικά.

Επικεφαλής του κόμματος Λικούντ της ισραηλινής δεξιάς, ο Νετανιάχου κατέχει το ρεκόρ παραμονής στην πρωθυπουργία του Ισραήλ (συνολικά 18 χρόνια, με διακοπές, από το 1996).

