Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση πυρός στη Ζαπορίζια υπό τον φόβο «νέου Τσερνομπίλ»

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (ZNPP) μετά την πρωτοφανή κήρυξη «ζώνης κατάπαυσης του πυρός» από τον ΟΗΕ.

Ο σταθμός παραμένει χωρίς ρεύμα από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για τέσσερις εβδομάδες, η μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος από την έναρξη του πολέμου.

«Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την επισκευή των κατεστραμμένων εκτός των εγκαταστάσεων γραμμών ηλεκτροδότησης προς τον ZNPP μετά από διακοπή 4 εβδομάδων, μετά τη δημιουργία τοπικών ζωνών κατάπαυσης του πυρός για να επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών», δήλωσε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

«Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εκτός των εγκαταστάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια. Και οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν εποικοδομητικά με τον ΔΟΑΕ για να επιτρέψουν την προώθηση του πολύπλοκου σχεδίου επισκευής», πρόσθεσε.

Εκτός από τις τακτικές ανταλλαγές κρατουμένων, οι μάχες στην Ουκρανία σπάνια έχουν σταματήσει κατά τη διάρκεια της τριετούς σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNNi, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε την τοπική εκεχειρία, αλλά το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε ότι Ουκρανοί ειδικοί εργάζονταν για την αποκατάσταση των γραμμών ηλεκτροδότησης το Σάββατο.

«Ο μόνος λόγος για τους πρωτοφανείς κινδύνους και την απειλή ενός περιστατικού ακτινοβολίας στην Ευρώπη είναι η ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα, η κατοχή του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια και ο συστηματικός βομβαρδισμός των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο ρωσικός ελεγχόμενος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι το προσωπικό πραγματοποιούσε εργασίες αποκατάστασης, προσθέτοντας ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έπαιζε «βασικό ρόλο» στη διασφάλιση ότι «οι εργασίες μπορούν να εκτελεστούν σε μια περιοχή που δέχεται ενεργό βομβαρδισμό από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις».

«Χωρίς τις εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχονται από τον στρατό, το έργο των μηχανικών ενέργειας θα ήταν αδύνατο», ανέφερε η ανάρτηση.

Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια έχασε τη σύνδεση με τη μοναδική εναπομείνασα γραμμή ηλεκτροδότησης τον περασμένο μήνα, αναγκάζοντάς τον να λειτουργεί με γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης για πάνω από 20 ημέρες, ανέφερε η ΔΟΑΕ.

Και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για τη διακοπή. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «έκανε σκόπιμη» διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό για να δοκιμάσει την επανασύνδεση με το ρωσικό δίκτυο. Η Ρωσία δήλωσε ότι η διακοπή ρεύματος προκλήθηκε από ουκρανικούς βομβαρδισμούς.

Η διακοπή ρεύματος στον σταθμό παραγωγής ενέργειας, που κατέχεται από ρωσικές δυνάμεις από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, σηματοδότησε τη δέκατη φορά που η τοποθεσία έχασε τη σύνδεση με το δίκτυο από την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης, σύμφωνα με την ΙΑΕΑ.

Η Ρωσία συνέχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Πριν από δύο εβδομάδες, μια ρωσική επιδρομή σε έναν ουκρανικό ενεργειακό υποσταθμό στην πόλη Σλαβούτιτς προκάλεσε διακοπή ρεύματος που διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες στον πρώην πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα για «σκόπιμη επίθεση» που περιελάμβανε «περισσότερα από 20 drones», δηλώνοντας ότι «οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι η επίθεση σε εγκαταστάσεις στο Σλαβούτιτς θα είχε τέτοιες συνέπειες για το Τσερνομπίλ».

