Κόλαση φωτιάς στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπανγκλαντές – Τραυματίστηκαν πυροσβέστες

Συναγερμό έχει προκαλέσει στο Μπανγκλαντές η φωτιά που ξέσπασε στον χώρο εμπορευματικών μεταφορών του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαζράτ Σαχτζαλάλ της Ντάκα και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Από τη φωτιά, που μαίνεται εδώ και τρεις ώρες, υπάρχουν και τραυματίες πυροσβέστες.

Βίντεο δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από τον τερματικό σταθμό εμπορευματικών μεταφορών, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ουρανού.

Εξαιτίας της φωτιάς, όλες οι πτήσεις αναστέλλονται.

