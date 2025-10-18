search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

18.10.2025 18:14

Κόλαση φωτιάς στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπανγκλαντές – Τραυματίστηκαν πυροσβέστες

18.10.2025 18:14
fwtia_aerodromio

Συναγερμό έχει προκαλέσει στο Μπανγκλαντές η φωτιά που ξέσπασε στον χώρο εμπορευματικών μεταφορών του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαζράτ Σαχτζαλάλ της Ντάκα και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Από τη φωτιά, που μαίνεται εδώ και τρεις ώρες, υπάρχουν και τραυματίες πυροσβέστες.

https://x.com/airnewsalerts/status/1979539522271523163?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1979539522271523163%7Ctwgr%5Ea2553f49cefc2d963c93784614282bc634a76bd0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.gr%2Fkosmos%2Fstory%2F500964%2Fmegali-pyrkagia-sto-diethnes-aerodromio-tou-bagklantes-anastellontai-oles-oi-ptiseis

Βίντεο δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από τον τερματικό σταθμό εμπορευματικών μεταφορών, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ουρανού.

Εξαιτίας της φωτιάς, όλες οι πτήσεις αναστέλλονται.

