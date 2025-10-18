Στο Ισραήλ την Δευτέρα ο Τζέι Ντι Βανς για την β’ φάση του σχεδίου Τραμπ – Τελεσίγραφα σε Χαμάς για αφοπλισμό και ομήρους

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12, που αναπαρήχθη και από άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με εκείνη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και έχει ως στόχο την προώθηση και διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, καθώς και τη συζήτηση για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, που περιλαμβάνει την επιστροφή των σορών όλων των νεκρών ομήρων, και στην έναρξη της β’ φάσης, η οποία αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διαμόρφωση της μεταβατικής διοίκησης στη Γάζα.

Κλιμάκωση εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς η Χαμάς δεν έχει απαντήσει θετικά στα αιτήματα του Ισραήλ, ενώ η κυβέρνηση Νετανιάχου προειδοποιεί ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Ανώτερος αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης δήλωσε στο Reuters ότι η Χαμάς προτίθεται να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν μπορεί να δεσμευτεί για τον πλήρη αφοπλισμό της.

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, υποστήριξε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός έως και πέντε ετών, προκειμένου να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας, ζητώντας όμως εγγυήσεις πως οι Παλαιστίνιοι θα αποκτήσουν «ορίζοντες και ελπίδα» για την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις δημόσιες εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γάζα, κάνοντας λόγο για «έκτακτα μέτρα σε καιρό πολέμου» και υποστηρίζοντας πως όσοι εκτελέστηκαν ήταν «ένοχοι για δολοφονίες».

Σε ερώτηση για το αν η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της, ο Ναζάλ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας: «Δεν μπορώ να απαντήσω με “ναι” ή “όχι”. Εξαρτάται από το τι σημαίνει το σχέδιο αφοπλισμού και σε ποιον θα παραδοθούν τα όπλα».

Η αυστηρή απάντηση Νετανιάχου

Απαντώντας στις δηλώσεις αυτές, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επισημαίνοντας όμως ότι η Χαμάς δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της.

«Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους στο στάδιο 1 — δεν το έχει κάνει. Πρέπει να αφοπλιστεί, όπως ορίζει η συμφωνία. Χωρίς εξαιρέσεις. Δεν το έχει κάνει. Ο χρόνος τους τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση που μεταδόθηκε από το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι η β’ φάση περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τις συζητήσεις για την μεταβατική διοίκηση στη Γάζα.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς 10 από τους 28 νεκρούς ομήρους που βρίσκονται στη Γάζα. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη διάρκεια των οποίων η Γάζα έχει ισοπεδωθεί, η Χαμάς όφειλε να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατούσε, νεκρούς και ζωντανούς, το αργότερο ως τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 12:00.

Η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 εν ζωή ομήρους, αλλά από τη Δευτέρα ως σήμερα έχει παραδώσει στο Ισραήλ δέκα σορούς ομήρων από τις 28 που βρίσκονταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: Θα σας σκοτώσουμε αν συνεχίσετε τις δολοφονίες

Σαφές προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Χαμάς προκειμένου να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα έστειλε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αν η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, «δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εισβάλουμε και να τους σκοτώσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει και χθες ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής της Ιατρικής Εταιρείας Αρωγής στη Γάζα δήλωσε στο Al Jazeera ότι περισσότεροι από 170.000 τραυματίες χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης εξοπλισμού και αποκλεισμού των συνόρων.

Το Ισραήλ συνεχίζει να κρατά κλειστό το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, ενώ έχει μπλοκάρει και άλλα σημεία εισόδου, εμποδίζοντας την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας μεγάλης κλίμακας.

Οι οργανώσεις αρωγής, ο ΟΗΕ και οι παλαιστινιακές αρχές απευθύνουν επείγουσα έκκληση να ανοίξουν τα συνοριακά περάσματα, τουλάχιστον για τη διακομιδή τραυματιών και την είσοδο ιατρικού υλικού, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά.

Γάζα: 9 νεκροί από πυρά ισραηλινών σε «ύποπτο» λεωφορείο

Η Πολιτική Προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε τα πτώματα εννέα Παλαιστίνιων οι οποίοι σκοτώθηκαν, όπως καταγγέλλει, χθες Παρασκευή όταν ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον λεωφορείου.

«Σε συντονισμό με το γραφείο του Ερυθρού Σταυρού οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να ανακτήσουν εννέα μάρτυρες, αφού η ισραηλινή κατοχή στοχοθέτησε χθες λεωφορείο το οποίο μετέφερε εκτοπισμένους ανατολικά της συνοικίας Ζεϊτούν» στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι «εντόπισε» ένα «ύποπτο» όχημα «το οποίο περνούσε την κίτρινη γραμμή», τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας.

«Ενεργήσαμε με βάση τη συμφωνία», λέει ο IDF

Αφού έριξαν προειδοποιητικά πυρά, οι στρατιώτες «άνοιξαν πυρ για να εξαλείψουν την απειλή», ενεργώντας «με βάση τη συμφωνία», πρόσθεσε ο στρατός του Ισραήλ.

Στο μεταξύ το υπουργείο Υγείας της Χαμάς επεσήμανε ότι το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων, ανεβάζοντας σε 135 τον αριθμό των σορών που έχουν επαναπατριστεί στη Λωρίδα της Γάζας από τη Δευτέρα.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει ότι για κάθε σορό Ισραηλινού ομήρου που παραδίδει η Χαμάς στο Ισραήλ, οι ισραηλινές αρχές θα της παραδίδουν 15 σορούς Παλαιστινίων. Από τη Δευτέρα η παλαιστινιακή οργάνωση έχει επιστρέψει στις ισραηλινές αρχές τις σορούς 10 Ισραηλινών ομήρων.

