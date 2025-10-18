search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 15:34
ΚΟΣΜΟΣ

18.10.2025 15:19

Υεμένη: Δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από επίθεση

18.10.2025 15:19
ploio xouthi yemeni – new

Δεξαμενόπλοιο έπιασε φωτιά στον Κόλπο του Άντεν ανοιχτά της Υεμένης, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε, ανακοίνωσε το Σάββατο (18/10) ο βρετανικός στρατός.

«Ένα πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά», ανέφερε το κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO). «Οι αρχές διεξάγουν έρευνα». πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey δήλωσε ότι οι ραδιοεπικοινωνίες έδειξαν ότι το πλήρωμα του πλοίου με σημαία Καμερούν σκόπευε να εγκαταλείψει το πλοίο και ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το πλοίο ταξίδευε από το λιμάνι Σοχάρ του Ομάν προς το Τζιμπουτί, πρόσθεσε.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, επιτίθενται σε πλοία μέσω του διαδρόμου της Ερυθράς Θάλασσας από το 2023, στοχεύοντας πλοία που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, σε αυτό που λένε ότι είναι αλληλέγγυα με τους Παλαιστίνιους.

Ωστόσο, η ομάδα δεν έχει αναλάβει άμεσα την ευθύνη για την επίθεση, αν και συνήθως τους παίρνει λίγο χρόνο για να το κάνουν.

Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν διαταράξει τη ροή του εμπορίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ, μιας από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο.

