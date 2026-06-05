Σε καταγγελία ότι ένας 19χρονος συμπατριώτης της την βίασε σε μπαρ στην περιοχή των Μαλίων στο Ηράκλειο της Κρήτης, προχώρησε μία 18χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cretalive.gr, η νεαρή σημείωσε πως διασκέδαζε στο μπαρ όπου είδε τον 19χρονο, με τον οποίον είχαν ξανασυναντηθεί άλλη μία φορά στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε, εκείνος την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου και τη βίασε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του καταγγελλόμενου, ο οποίος, ωστόσο, ισχυρίζεται πως είναι αθώος και πως η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σήμερα, Παρασκευή (5/6) στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.

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