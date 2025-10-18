search
ΚΟΣΜΟΣ

18.10.2025 17:35

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»

18.10.2025 17:35
Gaza

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ μετέβη σήμερα στην πόλη της Γάζας και τόνισε ότι οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν μπροστά τους ένα τεράστιο έργο προκειμένου να καταφέρουν να προσφέρουν στους κατοίκους του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού θύλακα βασικές υπηρεσίες και τρόφιμα.

Ο Φλέτσερ είναι ο πρώτος αξιωματούχος του ΟΗΕ που επισκέπτεται τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου οπότε τέθηκε σε ισχύ συμφωνία εκεχειρίας. Έφτασε στην πόλη της Γάζας με ένα κομβόι λευκών τζιπ του ΟΗΕ.

«Ήμουν εδώ πριν επτά ή οκτώ μήνες. Τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια ήταν ακόμη όρθια. (…) είναι φοβερό να βλέπει κανείς ένα μεγάλο μέρος της πόλης να έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο», σχολίασε ο Φλέτσερ από τη συνοικία Σέιχ Ράντουαν, όπου επιθεώρησε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα καταστράφηκε από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύθηκαν σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας και να ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης στον θύλακα. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που βασίζεται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, ζωτικής σημασίας για τον άμαχο πληθυσμό.

«Έχουμε τώρα ένα τεράστιο σχέδιο 60 ημερών προκειμένου να ενισχύσουμε την παροχή τροφίμων, να διανείμουμε ένα εκατομμύριο γεύματα την ημέρα, να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση του τομέα της υγείας, να στήσουμε σκηνές για τον χειμώνα και να επιστρέψουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στο σχολείο», δήλωσε ο Φλέτσερ.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος εισήλθε στη Λωρίδα της Γάζας χθες Παρασκευή, δήλωσε ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ (OCHA) έχει μπροστά του «ένα τεράστιο έργο (…) αλλά το οφείλουμε στους ανθρώπους εδώ που έχουν περάσει τόσες δοκιμασίες». Πρέπει να γίνει μια «τεράστια, τεράστια δουλειά».

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ζητούν να ανοίξουν όλα τα μεθοριακά περάσματα στη Γάζα, περιλαμβανομένου αυτού της Ράφα που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο και το οποίο είναι κρίσιμο για την είσοδο της βοήθειας.

