ΚΟΣΜΟΣ

18.10.2025 16:25

«Εξορία από το παλάτι»: Για ιστορική ταπείνωση του πρίγκιπα Άντριου μιλάει ο βρετανικός Τύπος

18.10.2025 16:25
prince andrew

Με πρωτοσέλιδα που κάνουν λόγο για θεαματική πτώση και ιστορική ταπείνωση, ο βρετανικός Τύπος αντιδρά στην απόφαση του πρίγκιπα Άντριου να σταματήσει να χρησιμοποιεί όλους τους τίτλους του, έπειτα από πίεση του βασιλιά Καρόλου.

Η Times γράφει για «πτώση από την εύνοια», το i Weekend μιλά για «εξορία από το παλάτι», ενώ η Daily Mirror τη χαρακτηρίζει «βασιλική βόμβα».

Η Daily Mail γράφει ότι ο Άντριου «έπεσε στο σπαθί του», υπό την πιο έντονη έως τώρα εσωτερική πίεση από το Μπάκιγχαμ.

Η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε επίσημα με δήλωση του Άντριου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παραιτείται από όλους τους εναπομείναντες τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου του Δούκα του Γιόρκ (Duke of York), υποστηρίζοντας ότι αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία εναντίον του. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι η υπόθεση «αποσπά την προσοχή από το έργο» του βασιλιά και της βασιλικής οικογένειας. Με τη σύμφωνη γνώμη του παλατιού, δεν θα φέρει πλέον κανέναν τίτλο ή τιμητική διάκριση, παραμένοντας μόνο με την ιδιότητα του πρίγκιπα βάσει πρωτοκόλλου.

Ως καταλύτης για αυτή την απόφαση θεωρείται η επικείμενη κυκλοφορία του μεταθανάτιου βιβλίου της Βιρτζίνια Τζιούφρε , της γυναίκας που είχε καταγγείλει ότι κακοποιήθηκε σε ηλικία 17 ετών από τον πρίγκιπα, όταν βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Τζέφρι Έπσταϊν. Ταυτόχρονα, η Telegraph αποκάλυψε νέες συναντήσεις του Άντριου με υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας.

Η οικογένεια της Τζιούφρε έκανε λόγο για δικαίωση και «ιστορική στιγμή λογοδοσίας».

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 17:41
