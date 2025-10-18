«No kings»: Εκατομμύρια διαδηλωτές στους δρόμους των ΗΠΑ κατά της κυβέρνησης Τραμπ (Video)

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι Βασιλιάδες» («No Kings») εκατομμύρια διαδηλωτές στις ΗΠΑ αλλά και αρκετές ακόμα πόλεις σε όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για την πορεία της χώρας στη δεύτερη θητεία Τραμπ.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου Τραμπ έσπευσε να δυναμιτίσει το κλίμα αποκαλώντας τις συγκεντρώσεις αυτές, συγκεντρώσεις «Μίσους για την Αμερική» .

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά μαζική κινητοποίηση από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη. Πραγματοποιείται με φόντο το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που όχι μόνο έχει κλείσει μια σειρά από προγράμματα και υπηρεσίες.

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, κατά των αυταρχικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Αμερικανοί συγκεντρώθηκαν παρά το γεγονός πως η κινητοποίηση δαιμονοποιήθηκε από την αμερικανική δεξιά.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι έχει απόλυτη εξουσία. Αλλά στην Αμερική δεν έχουμε βασιλιάδες και δεν θα υποκύψουμε στο χάος, τη διαφθορά και την αγριότητα», διαμηνύει το κίνημα «No Kings».

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις έγιναν το Σάββατο σε πολλές αμερικανικές πόλεις, ακόμη και κοντά στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα περάσει το σαββατοκύριακο.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση πυρός στη Ζαπορίζια υπό τον φόβο «νέου Τσερνομπίλ»

Κόλαση φωτιάς στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπανγκλαντές – Τραυματίστηκαν πυροσβέστες

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»