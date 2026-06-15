Στιλάτο γερμανικό B-SUV με όφελος έως 4.200 ευρώ

Η αγορά των SUV συνεχίζει να κινείται σε πολύ υψηλούς ρυθμούς, όμως δεν είναι όλα τα μοντέλα ίδια.

Υπάρχουν εκείνα που παίζουν αποκλειστικά το χαρτί της πρακτικότητας και υπάρχουν και εκείνα που προσπαθούν να βάλουν περισσότερο χαρακτήρα στην καθημερινή μετακίνηση. Στη δεύτερη περίπτωση, το στιλ, η τεχνολογία και η σωστή τιμή έχουν τον πρώτο λόγο.

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