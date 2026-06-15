A/C αυτοκινήτου: Τα πέντε πιο συχνά προβλήματα, τα συμπτώματα και οι λύσεις

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Μην σου τύχει αλλά το A/C μπορεί να χαλάσει, οι δε πιθανότητες να το κάνει, αυξάνονται εκθετικά όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ψυχραιμία, πολλά υγρά και… πάμε να δούμε τι φταίει
Το καλοκαίρι στην Ελλάδα χωρίς κλιματισμό στο αυτοκίνητο είναι… extreme sport. Ναι, μπορεί οι παλιότεροι να σου πουν ιστορίες για τότε που ανέβαιναν τον Αχλαδόκαμπο με 40άρια και τέντα ανοικτά παράθυρα αλλά οι εποχές αλλάζουν, οι θερμοκρασίες δεν είναι όπως παλιά και στο κάτω – κάτω, δεν υπάρχει κανένας λόγος… ρομαντικού μαζοχισμού.
Στις μέρες μας, όταν πατάς το κουμπί «AC» έχεις απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να μην εκπληρωθούν και αυτό σημαίνει πρόβλημα. Στο συγκεκριμένο άρθρο λοιπόν, εξετάζουμε τα 5 πιο συχνά προβλήματα στην λειτουργία του A/C, ποια είναι τα συμπτώματα τους και πως διορθώνονται.
Έλλειψη «φρέον»*: Το ψυκτικό υγρό μειώνεται φυσιολογικά με τα χρόνια ή λόγω κάποιας μικροδιαρροής στις σωληνώσεις.
Βουλωμένο φίλτρο καμπίνας: Μπλοκάρει τη σωστή ροή και απόδοση του αέρα.
Χρειάζεται αναπλήρωση ψυκτικού (γέμισμα) και ταυτόχρονος έλεγχος για τυχόν διαρροές, ώστε να μην αδειάσει ξανά το σύστημα σε λίγες εβδομάδες. Παράλληλα, αν το πρόβλημα εντοπίζεται στο φίλτρο καμπίνας, αντικατάσταση του.
*Το «φρέον» (R134a) είναι το αντίστοιχο του «μικιμάου» που λένε οι παλιοί για όλα τα cartoon και έχει επικρατήσει στην καθομιλουμένη για να περιγράψει το ψυκτικό υγρό. Πλέον, χρησιμοποιείται ο νέος «οικολογικός» τύπος R1234yf.
Καμένη Ασφάλεια: Το πιο απλό και οικονομικό σενάριο.
Καμένο Μοτέρ Καμπίνας (Blower): Ο ίδιος ο ανεμιστήρας έχει παραδώσει πνεύμα.
Έλεγχος της ασφαλειοθήκης και, αν χρειαστεί, αντικατάσταση της αντίστασης ή του μοτέρ από ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων.
Μύκητες και βακτήρια: Λόγω της φυσιολογικής υγρασίας που συγκεντρώνεται στον εξατμιστή (εβαπορέτα), δημιουργείται το τέλειο περιβάλλον για τη δημιουργία μούχλας.
Αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας (προτίμησε φίλτρο ενεργού άνθρακα) και απολύμανση του συστήματος με ειδικό σπρέι-«βόμβα» ή επαγγελματικό καθαρισμό σε συνεργείο.
Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας (ή θερμοστάτη): Ο αισθητήρας αυτός έχει μια δουλειά, να «διαβάζει» πόσο έχει κρυώσει το σύστημα και να λέει στον κομπρεσέρα να σταματάει για λίγο, ώστε να μην πιάσει πάγο. Αν ο αισθητήρας χαλάσει, δεν δίνει ποτέ την εντολή να σταματήσει. Ο κομπρεσέρας δουλεύει ασταμάτητα, η υγρασία μετατρέπεται σε κανονικό πάγο πάνω στα εσωτερικά εξαρτήματα και αυτό το «τείχος» πάγου μπλοκάρει το σύστημα.
Αν κλείσεις το AC για 10 λεπτά, ο πάγος λιώνει και το σύστημα ξαναβγάζει κρύο (μέχρι να ξαναπαγώσει). Η μόνιμη λύση είναι η αντικατάσταση του χαλασμένου αισθητήρα θερμοκρασίας από ηλεκτρολόγο.
Το μαύρο το ριζικό και η κακιά η μοίρα: Δυστυχώς, ο κομπρέσορας είναι το ακριβότερο εξάρτημα του A/C, απλά να το έχεις υπόψη και να κάθεσαι όταν θελήσεις να μάθεις την τιμή του. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι μηχανικό εξάρτημα, δίνει πολλά και ξεκάθαρα προειδοποιητικά σημάδια:
Αν υποψιάζεσαι βλάβη εδώ, σταμάτα άμεσε την λειτουργία του AC. Αν ο κομπρεσέρας σπάσει τελείως ενώ δουλεύει, θα γεμίσει όλο το κύκλωμα με μεταλλικά γρέζια, εκτοξεύοντας το κόστος επισκευής στα ύψη. Χρειάζεται άμεση επίσκεψη σε εξειδικευμένο συνεργείο για επισκευή ή αντικατάσταση.
Πηγή: autotypos.gr
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