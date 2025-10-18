search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 00:42
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

18.10.2025 23:18

Τραμπ: «Στις πατρίδες τους θα σταλούν οι επιζώντες της επίθεσης σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά»

18.10.2025 23:18
trump

Οι δύο επιζώντες της αμερικανικής στρατιωτικής επιδρομής σε ένα πλοίο, το οποίο κρίθηκε ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στην Καραϊβική, θα σταλούν στον Ισημερινό και την Κολομβία, τις χώρες καταγωγής τους, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο (18/10).

Ο στρατός διέσωσε τα δύο άτομα, αφού έπληξε ένα υποβρύχιο την Πέμπτη, στην – τουλάχιστον – έκτη παρόμοια επίθεση από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να καταστρέψω ένα πολύ μεγάλο υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά, το οποίο έπλεε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσε ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι αυτό το πλοίο ήταν φορτωμένο κυρίως με φαιντανύλη και άλλα παράνομα ναρκωτικά».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι δύο άτομα που επέβαιναν στο πλοίο σκοτώθηκαν και οι δύο που επέζησαν αποστέλλονται στις χώρες καταγωγής τους «για κράτηση και δίωξη».

Ο επαναπατρισμός βοηθά την κυβέρνηση Τραμπ να αποφύγει ερωτήματα σχετικά με το ποιο θα ήταν το νομικό καθεστώς των δύο επιζώντων στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα.

«No kings»: Εκατομμύρια διαδηλωτές στους δρόμους των ΗΠΑ κατά της κυβέρνησης Τραμπ (Video)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση πυρός στη Ζαπορίζια υπό τον φόβο «νέου Τσερνομπίλ»

Κόλαση φωτιάς στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπανγκλαντές – Τραυματίστηκαν πυροσβέστες

