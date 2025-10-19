search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 13:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 11:37

Γάζα – Επικίνδυνα παιχνίδια κατά της εκεχειρίας: Η Χαμάς διαψεύδει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι σχεδιάζει επίθεση – Το πολιτικό πόκερ Νετανιάχου

19.10.2025 11:37
gaza ereipia 88- new

Μία περίεργη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λίγες ώρες μάλιστα μετά τις απειλές του Μπένζαμιν Νετανιάχου ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα γίνει με «σκληρό τρόπο», εντείνει και πάλι την ανησυχία για την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ισχυριζόμενο ότι διαθέτει «αξιόπιστες πληροφορίες» ανακοίνωσε ότι η Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Λίγες ώρες αργότερα όμως η Χαμάς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς.

Ο Νετανιάχου θέλει αφήγημα για τις νέες εκλογές

Το κλίμα παραμένει τεταμένο στην περιοχή, ειδικά με την αμφιλεγόμενη κατάσταση στο πέρασμα της Ράφα, όπου οι διαθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων δεν είναι ευδιάκριτες.

Πολλοί εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου συντηρεί ένα κλίμα ακραίας αβεβαιότητας και επερχόμενων απειλών και κινδύνων, για να το χρησιμοποιήσει ως ατού στην επικείμενη προσπάθειά του να επανεκλεγεί στη θέση του πρωθυπουργού – την πρόθεσή του να διεκδικήσει κι άλλη θητεία ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου.

Γλωσσικό ολίσθημα ή μήνυμα; Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το Ισραήλ «πυρηνική δύναμη» (Video) - Media

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.

«Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς – ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό – τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας πως θα διεεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ – «No kings»: Ο βασιλιάς Τραμπ ρίχνει… περιττώματα σε διαδηλωτές – Το χυδαίο AI βίντεο που δημοσίευσε o Αμερικανός πρόεδρος

Ισραήλ: Στον Ναό της Αναστάσεως, στα Ιεροσόλυμα, η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών

Σοφία Κοράντι: Πέθανε η «μαμά» του Erasmus – «Εκατομμύρια φοιτητές οφείλουν σε εκείνη ένα κομμάτι της ζωής τους»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένταση από Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6»

GVIR
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα – Επιμένει ο ακροδεξιός Γκβιρ: «Το Ισραήλ να σπάσει την εκεχειρία και να συνεχίσει τον πόλεμο»

louvro
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου – «Χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα εμπορευμάτων οι δράστες»

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ντέρμπι «δικεφάλων» στην OPAP Arena – Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 13:00
hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένταση από Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6»

GVIR
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα – Επιμένει ο ακροδεξιός Γκβιρ: «Το Ισραήλ να σπάσει την εκεχειρία και να συνεχίσει τον πόλεμο»

louvro
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου – «Χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα εμπορευμάτων οι δράστες»

1 / 3