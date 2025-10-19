Γάζα – Επικίνδυνα παιχνίδια κατά της εκεχειρίας: Η Χαμάς διαψεύδει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι σχεδιάζει επίθεση – Το πολιτικό πόκερ Νετανιάχου

Μία περίεργη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λίγες ώρες μάλιστα μετά τις απειλές του Μπένζαμιν Νετανιάχου ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα γίνει με «σκληρό τρόπο», εντείνει και πάλι την ανησυχία για την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ισχυριζόμενο ότι διαθέτει «αξιόπιστες πληροφορίες» ανακοίνωσε ότι η Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Λίγες ώρες αργότερα όμως η Χαμάς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς.

Ο Νετανιάχου θέλει αφήγημα για τις νέες εκλογές

Το κλίμα παραμένει τεταμένο στην περιοχή, ειδικά με την αμφιλεγόμενη κατάσταση στο πέρασμα της Ράφα, όπου οι διαθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων δεν είναι ευδιάκριτες.

Πολλοί εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου συντηρεί ένα κλίμα ακραίας αβεβαιότητας και επερχόμενων απειλών και κινδύνων, για να το χρησιμοποιήσει ως ατού στην επικείμενη προσπάθειά του να επανεκλεγεί στη θέση του πρωθυπουργού – την πρόθεσή του να διεκδικήσει κι άλλη θητεία ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.

«Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς – ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό – τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας πως θα διεεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ – «No kings»: Ο βασιλιάς Τραμπ ρίχνει… περιττώματα σε διαδηλωτές – Το χυδαίο AI βίντεο που δημοσίευσε o Αμερικανός πρόεδρος

Ισραήλ: Στον Ναό της Αναστάσεως, στα Ιεροσόλυμα, η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών

Σοφία Κοράντι: Πέθανε η «μαμά» του Erasmus – «Εκατομμύρια φοιτητές οφείλουν σε εκείνη ένα κομμάτι της ζωής τους»