Deal 237 εκατ. ευρώ μεταξύ ΔΕΗ και MotorOil αναδιαμορφώνει τον χάρτη των ΑΠΕ

Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες των τελευταίων ετών στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ανακοίνωσαν ο Όμιλος ΔΕΗ και η MORE, θυγατρική της Motor Oil, με το συνολικό τίμημα των συναλλαγών να ανέρχεται στα 237 εκατ. ευρώ.

Το πολυσύνθετο deal περιλαμβάνει την απόκτηση από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ενός χαρτοφυλακίου έξι αιολικών πάρκων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, καθώς και την πλήρη εξαγορά φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας που βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΔΕΗ αποκτά αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 107,1 MW, τα οποία διαθέτουν 26 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό στη Φλώρινα, τη Φθιώτιδα και τη Φωκίδα. Πρόκειται για τα αιολικά πάρκα Κέλλας, Οπουντία, Τσαμαδοράχη, Κάτω Λακώματα, Μικρόβουνο και Ψαρομύτα.

Παράλληλα, ο ενεργειακός όμιλος αποκτά και το υπόλοιπο 51% συμμετοχής που κατείχε η MORE σε δώδεκα Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, οι οποίες αναπτύσσουν φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 1.175 MW. Η ΔΕΗ διέθετε ήδη το 49% των συγκεκριμένων εταιρειών και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ελέγχει το 100% των έργων.

Η κίνηση ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο πράσινης ενέργειας της ΔΕΗ και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 19 GW έως το 2030, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την πλευρά της Motor Oil, η συναλλαγή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιάρθρωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου της MORE. Η εταιρεία προχωρά στην αξιοποίηση ώριμων επενδύσεων, απελευθερώνοντας κεφάλαια τα οποία σχεδιάζει να κατευθύνει σε τομείς με υψηλότερες αναπτυξιακές προοπτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, η MORE συμφώνησε επίσης να αποκτήσει το υπόλοιπο 25% της εταιρείας συμμετοχών Unagi, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχό της. Στη συνέχεια, η Unagi προχώρησε στη συμφωνία πώλησης του 51% που κατείχε στα δώδεκα φωτοβολταϊκά έργα προς τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Παρά τη μεταβίβαση των συγκεκριμένων έργων, η Unagi διατηρεί τη συμμετοχή της σε τρεις ακόμη Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που αναπτύσσουν ενεργειακά έργα συνολικής ισχύος 288 MW, διατηρώντας έτσι ενεργό παρουσία στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο.

Σύμφωνα με τη Motor Oil, οι συναλλαγές αναδεικνύουν την αξία που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο χαρτοφυλάκιο της MORE και υποστηρίζουν τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην αιολική ενέργεια και στα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δύο αυτές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν ήδη περίπου το 90% της εγκατεστημένης ισχύος της εταιρείας.

Η MORE έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια ταχεία ανάπτυξη, με τη λειτουργούσα εγκατεστημένη ισχύ της να προσεγγίζει πλέον το 1 GW. Η διοίκηση εκτιμά ότι, με βάση το σημερινό επενδυτικό πλάνο, η εταιρεία θα φτάσει έως το 2030 τα 2 GW εγκατεστημένης ισχύος, ενώ τα λειτουργικά της κέρδη (EBITDA) αναμένεται να ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και Motor Oil επιβεβαιώνει τη δυναμική συγκέντρωσης και αναδιάταξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ελληνική αγορά καθαρής ενέργειας, με τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους να επιταχύνουν τις κινήσεις τους ενόψει της επόμενης φάσης της πράσινης μετάβασης.

Διαβάστε επίσης:

Mondelēz: Πώς η Ελλάδα εξελίσσεται σε διεθνές κέντρο καινοτομίας, τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας για 80 χώρες

ONEX και Antipollution υπέγραψαν συμφωνία για ναυπήγηση έως οκτώ οικολογικών σκαφών σε Ελευσίνα και Σύρο

ΟΤΕ: Στην κατηγορία «Α» από τη Standard & Poor’s, μοναδική ελληνική εταιρεία με τόσο υψηλή αξιολόγηση