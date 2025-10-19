search
ΚΟΣΜΟΣ

19.10.2025 00:00

Δολοφονία Δημοσθένους: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής στη Λεμεσό

19.10.2025 00:00
kypros dolofonia dimosthenous – new

Μετά τον εντοπισμό μοτοσικλέτας, που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της δολοφονίας του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη.

Πρόκειται για 45χρονο πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος την Κυριακή θα οδηγηθεί στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος προφυλάκισης. Δεν είναι γνωστό αν ο 45χρονος έλαβε μέρος στην δολοφονία ή αν η μοτοσικλέτα του βρέθηκε στην κατοχή των δραστών κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Οι ανακριτές αναμένεται να παρουσιάσουν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει ώστε να διαφανεί κατά πόσον σχετίζεται με την υπόθεση της μαφιόζικης εγκληματικής ενέργειας, πέραν δηλαδή του ότι η μοτοσικλέτα είναι γραμμένη στο όνομα του. Υπενθυμίζεται ότι η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε την Παρασκευή σε παραλιακή περιοχή της Λεμεσού.

Ο επιχειρηματίας ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στη Λεμεσό το πρωί της Παρασκευής. Οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν τις κινήσεις του και του είχαν στήσει ενέδρα, πυροβολώντας τον στην πόρτα του σπιτιού του.

Ο γιος του, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο. Ωστόσο, στη διαδρομή ο Δημοσθένους εξέπνευσε και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλα αυτοκίνητα που βρισκόντουσαν στον αυτοκινητόδρομο.

