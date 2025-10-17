search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 17:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 16:33

Σταύρος Δημοσθένους: Πώς στήθηκε η φονική ενέδρα στον Κύπριο επιχειρηματία – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

17.10.2025 16:33
kypros dolofonia dimosthenous – new

Σε συναγερμό βρίσκεται η κυπριακή αστυνομία μετά τη μαφιόζικη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους από τη Λεμεσό, που συνέβη το πρωί της Παρασκευής.

Όπως ανακοίνωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί, όταν το θύμα δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, στη θέση του συνοδηγού. Το όχημα οδηγούσε ο 18χρονος γιος του.

Σύμφωνα με το Sigmalive, η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την κατοικία του στη Σφαλαγγιώτισσα, την ώρα που το αυτοκίνητο βρισκόταν σε κίνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί φαίνεται να προήλθαν από προπορευόμενο λευκό βαν, το οποίο εγκατέλειψε τη σκηνή αμέσως μετά.

Οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν με ακρίβεια τις κινήσεις του θύματος και να είχαν σχεδιάσει προσεκτικά το σχέδιο διαφυγής τους, σημειώνει το ίδιο μέσο.

Μετά την επίθεση, ο γιος του θύματος προσπάθησε να μεταφέρει τον πατέρα του στο νοσοκομείο, ωστόσο το όχημά τους συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο, κοντά στο Τσίρειο, με κατεύθυνση προς Πάφο.

Λίγο αργότερα, η Αστυνομία εντόπισε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Γερμασόγειας, το οποίο, σύμφωνα με τις έρευνες, φαίνεται να είναι το ίδιο βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Το όχημα είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία.

Η σορός του Σταύρου Δημοσθένους θα υποβληθεί σε νεκροτομή ενώ οι  έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να καλούν το κοινό να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Η Αστυνομία τονίζει ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και υπογραμμίζει πως μόλις υπάρξουν ασφαλή στοιχεία, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Η Αστυνομία δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, ενώ όλα τα στοιχεία συγκλίνουν προς το σενάριο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με χαρακτηριστικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Ποιος ήταν ο  Σταύρος Δημοσθένους

Ο 49χρονος επιχειρηματίας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία σε ομάδες της Λεμεσού.

Συγκεκριμένα διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη, ενώ είχε υπάρξει και παράγοντας στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων της Καρμιώτισσας στα πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων και Παίδων που ήταν ορισμένοι από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.

«Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και τα μέλη του προσωπικού της ΚΟΠ, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την Καρμιώτισσα και τους οικείους του εκλιπόντος», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί ο Πούτιν ήθελε να μιλήσει με Τραμπ – Το διπλωματικό «τρικ» και η επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο προτείνει σιδηροδρομική σήραγγα «Πούτιν-Τραμπ» κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό και καλεί τον Μασκ να συμμετάσχει

Επιστροφή «βόμβα» στην ΕΕ: Το «Τέρας του Μπερλεμόν» Μάρτιν Ζέλμαϊρ επανέρχεται και προϊδεάζει για κόντρα Φον ντερ Λάιεν – Κάλας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι ο θείος και ο υπεύθυνος για το 3 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα στη Ρόδο – Έμεινε 10 λεπτά χωρίς επιτήρηση

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί η Χαμάς μπορεί να τινάξει στον αέρα το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

2
BUSINESS

Κάσος: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος δημοτικός παιδικός σταθμός

katsikaris-karvouniaris-23423
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Κατσικάρης και Καρβουνιάρης αναλαμβάνουν τη γραμματεία του Τομέα Επικοινωνίας

kammenos 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: Δεν θα πήγαινα στο κόμμα του Τσίπρα – Θα ψήφιζα την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους - Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 17:27
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι ο θείος και ο υπεύθυνος για το 3 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα στη Ρόδο – Έμεινε 10 λεπτά χωρίς επιτήρηση

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί η Χαμάς μπορεί να τινάξει στον αέρα το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

2
BUSINESS

Κάσος: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος δημοτικός παιδικός σταθμός

1 / 3