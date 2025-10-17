Σταύρος Δημοσθένους: Πώς στήθηκε η φονική ενέδρα στον Κύπριο επιχειρηματία – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Σε συναγερμό βρίσκεται η κυπριακή αστυνομία μετά τη μαφιόζικη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους από τη Λεμεσό, που συνέβη το πρωί της Παρασκευής.

Όπως ανακοίνωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί, όταν το θύμα δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, στη θέση του συνοδηγού. Το όχημα οδηγούσε ο 18χρονος γιος του.

Σύμφωνα με το Sigmalive, η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την κατοικία του στη Σφαλαγγιώτισσα, την ώρα που το αυτοκίνητο βρισκόταν σε κίνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί φαίνεται να προήλθαν από προπορευόμενο λευκό βαν, το οποίο εγκατέλειψε τη σκηνή αμέσως μετά.

Οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν με ακρίβεια τις κινήσεις του θύματος και να είχαν σχεδιάσει προσεκτικά το σχέδιο διαφυγής τους, σημειώνει το ίδιο μέσο.

Μετά την επίθεση, ο γιος του θύματος προσπάθησε να μεταφέρει τον πατέρα του στο νοσοκομείο, ωστόσο το όχημά τους συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο, κοντά στο Τσίρειο, με κατεύθυνση προς Πάφο.

Λίγο αργότερα, η Αστυνομία εντόπισε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Γερμασόγειας, το οποίο, σύμφωνα με τις έρευνες, φαίνεται να είναι το ίδιο βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Το όχημα είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία.

Η σορός του Σταύρου Δημοσθένους θα υποβληθεί σε νεκροτομή ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να καλούν το κοινό να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Η Αστυνομία τονίζει ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και υπογραμμίζει πως μόλις υπάρξουν ασφαλή στοιχεία, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Η Αστυνομία δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, ενώ όλα τα στοιχεία συγκλίνουν προς το σενάριο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με χαρακτηριστικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο 49χρονος επιχειρηματίας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία σε ομάδες της Λεμεσού.

Συγκεκριμένα διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη, ενώ είχε υπάρξει και παράγοντας στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων της Καρμιώτισσας στα πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων και Παίδων που ήταν ορισμένοι από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.

«Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και τα μέλη του προσωπικού της ΚΟΠ, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την Καρμιώτισσα και τους οικείους του εκλιπόντος», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

