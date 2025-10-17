Γιατί ο Πούτιν ήθελε να μιλήσει με Τραμπ – Το διπλωματικό «τρικ», το «πόδι» στο έδαφος της ΕΕ και η επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ

Το timing στη διπλωματία είναι το παν και το Κρεμλίνο φαίνεται να τα έχει κάνει όλα σωστά στην τελευταία, μεγάλη τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο – την όγδοη τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να έχουν μια δεύτερη συνάντηση κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που προβλέπεται προσωρινά να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, μετά τη συνάντηση που είχαν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα που απέτυχε να καταγράψει σημαντική πρόοδο. Η ξαφνική ανακοίνωση έγινε την παραμονή μιας συνάντησης ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο προμήθειας στο Κίεβο πυραύλων κρουζ Tomahawk.

Με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντά τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ζυγίζοντας τους κινδύνους της προμήθειας πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, Ρώσοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την κλήση ως «θετική και παραγωγική», η οποία «διεξήχθη σε ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης».

Στην πραγματικότητα, ήταν μια παρέμβαση σχεδόν δυόμισι ωρών από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν – μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να σταματήσει αμέσως όλη αυτή την επικίνδυνη συζήτηση για πιθανές προμήθειες όπλων των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Οι Tomahawk – οι οποίοι μπορούν να στοχεύσουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη – δεν θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, λέγεται ότι τόνισε ο Πούτιν στην κλήση με Τραμπ. Απλώς θα έβλαπταν τη σχέση ΗΠΑ-Ρωσίας, πρόσθεσε, την οποία γνωρίζει ότι ο Τραμπ εκτιμά τόσο πολύ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο Πούτιν επαίνεσε επίσης τον Τραμπ ως ειρηνοποιό στη Μέση Ανατολή.

Μίλησαν ξανά για οικονομικές συμφωνίες και – το κρίσιμο σημείο – υπήρξε συμφωνία για μια δεύτερη πρόσωπο με πρόσωπο προεδρική σύνοδο κορυφής, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να συζητηθεί για άλλη μια φορά, αν δεν συμφωνηθεί.

Αυτό θα εγείρει αναπόφευκτες συγκρίσεις με την αποτυχημένη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα πριν από λίγους μήνες, όταν ο Τραμπ παρέθεσε στον Πούτιν μια υποδοχή με κόκκινο χαλί, αλλά δεν εξασφάλισε απτά αποτελέσματα στην προσπάθειά του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, σύμφωνα με το CNN.

Αλλά τώρα, μετά τα επιτεύγματά του στη διαμεσολάβηση για μια εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η επιτυχία του στη Μέση Ανατολή, θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το πώς παραμένει ασαφές. Το Κρεμλίνο δεν έχει υπονοήσει ότι είναι έτοιμο για συμβιβασμό. Παρά την αύξηση των θυμάτων στο πεδίο της μάχης και τις αυξανόμενες επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ενεργειακές υποδομές, που προκαλούν ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα, η Ρωσία έχει αποκλείσει σταθερά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι να επιτύχει τους στόχους της.

Αυτοί περιλαμβάνουν την απόκτηση ελέγχου σε εκτάσεις προσαρτημένων εδαφών που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί και την επιβολή αυστηρών στρατιωτικών και πολιτικών περιορισμών σε μια μεταπολεμική Ουκρανία.

Στην τελευταία τηλεφωνική κλήση Τραμπ-Πούτιν, δεν φάνηκε ότι κάτι από αυτά έχει αλλάξει.

Αλλά κατά τους τελευταίους εννέα μήνες αυτής της δεύτερης θητείας Τραμπ, το Κρεμλίνο έχει επίσης μάθει ότι η προσφορά προσωπικής εμπλοκής και πιθανότητας μιας βραχυπρόθεσμης νίκης μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με οποιονδήποτε επώδυνο συμβιβασμό.

Ουκρανοί αξιωματούχοι, που συγκεντρώνονται στην Ουάσινγκτον, λένε ότι η συζήτηση για τους Τόμαχοκ είναι αυτή που ανάγκασε τον Πούτιν να επιστρέψει στον διάλογο.

Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά η Μόσχα υπολογίζει ότι η απλή προοπτική προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μπορεί να είναι αρκετή για να δελεάσει τον Τραμπ, που διψάει για μια συμφωνία, να εγκαταλείψει τις στρατιωτικές του απειλές.

Ίσως σε δύο εβδομάδες η συνάντηση

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως μια συνάντηση των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να λάβει χώρα εντός δύο εβδομάδων, ή λίγο αργότερα, όμως υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να επιλυθούν προτού καταστεί δυνατό να οριστεί ημερομηνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα πρέπει να τηλεφωνηθούν και να ορίσουν συνάντηση προκειμένου να διευθετήσουν πολλά θέματα πριν από τη συνάντηση.

«Υπάρχουν πολλά θέματα, πρέπει να οριστούν οι διαπραγματευτικές ομάδες, και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, όλα θα πρέπει να γίνουν κατά στάδια, όμως, βέβαια, η βούληση των προέδρων είναι εκεί», είπε ο Πεσκόφ.

«(Η συνάντηση κορυφής) θα μπορούσε πράγματι να λάβει χώρα εντός δύο εβδομάδων ή λίγο αργότερα. Υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι τίποτα δεν θα πρέπει να αφεθεί για αργότερα».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια διευθέτηση προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ειρηνικά.

Η Ρωσία επιρρίπτει την ευθύνη στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους συμμάχους του για το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Εκείνοι με τη σειρά τους κατηγορούν τη Μόσχα ότι θέτει απαράδεκτες απαιτήσεις και έχουν πει ότι δεν πιστεύουν πως ο Πούτιν το εννοεί όταν λέει ότι επιδιώκει την ειρήνη.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν την επικείμενη συνάντηση κορυφής και πως ο Ορμπάν είπε ότι είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τη συνάντηση.

Χαιρετίζει η ΕΕ, δεν υπάρχει ταξιδιωτική απαγόρευση στον Πούτιν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε σήμερα την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή «προωθεί την ειρηνευτική διαδικασία» στην Ουκρανία.

«Οποιαδήποτε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ.

Η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, ξεκαθάρισε ότι ενώ ο Πούτιν και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχουν υποστεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, δεν τους έχει επιβληθεί ταξιδιωτική απαγόρευση από την ΕΕ. Επομένως, τεχνικά δεν υπάρχει εμπόδιο στο ταξίδι του Πούτιν προς την Ουγγαρία.

Όσον αφορά τον ρόλο της Ουγγαρίας, η Κομισιόν σημείωσε ότι η χώρα εκπροσωπεί τα δικά της συμφέροντα και όχι της ΕΕ στο ζήτημα. Παρά το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον Πούτιν, η Ουγγαρία παραμένει νομικά υποχρεωμένη να το εφαρμόσει έως την επίσημη αποχώρησή της από το Δικαστήριο, η οποία αναμένεται το επόμενο έτος. Ωστόσο, όπως ανέφερε η Κομισιόν, «κάθε κράτος μέλος διατηρεί διακριτική ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων».

Σχετικά με την απαγόρευση των ρωσικών πτήσεων στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η Ουγγαρία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εξαίρεση για υπερπτήσεις, κάτι που είναι καθαρά εθνική αρμοδιότητα.

Τέλος, για τη συνάντηση, η ΕΕ τόνισε πως «οποιαδήποτε συνάντηση που προάγει τη διαδικασία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη».

