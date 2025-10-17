search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 15:24
ΚΟΣΜΟΣ

17.10.2025 13:20

Mango: Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της εταιρίας – Εξετάζουν ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του

17.10.2025 13:20
Photo: mangofashiongroup.com

Η ισπανική αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του θανάτου του ιδρυτή της εταιρείας Mango Ισακ ‘Αντιτς τον περασμένο Δεκέμβριο, ο οποίος αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα, και οι υποψίες πέφτουν στον γιο του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.

Η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, που αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα, συνεχίζεται, επιβεβαίωσε η καταλανική αστυνομία.

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, ο Ισακ Αντιτς, 71 ετών, έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο 2024 λόγω τυχαίας πτώσης κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με την οικογένειά του στην Καταλονία.

Ομως, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, που επικαλείται «σειρά καλά πληροφορημένων πηγών», η αστυνομία πλέον υποπτεύεται ανθρωποκτονία και επικεντρώνεται στον ενδεχόμενο ρόλο του γιου του, Τζόναθαν Αντιτς.

Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του τη στιγμή του ατυχήματος και η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες, σύμφωνα με την El Pais.

Ο μάρτυρας έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιοχές και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταιριάζουν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Και αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και σύντροφο του Ισακ Αντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Σύμφωνα με τη βαρκελονέζικη εφημερίδα La Vanguardia, που επίσης επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές της έρευνας, ο Τζόναθαν Αντιτς μετατράπηκε κατά την εξέλιξη της έρευνας από μάρτυρα σε ύποπτο τον Σεπτέμβριο και η αστυνομία ερευνά το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου.

Η οικογένεια ανακοίνωσε μέσω εκπροσώπου ότι «πιστεύει στη γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην απόδειξη της αθωότητας του Τζόναθαν Αντιτς».

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισακ Αντιτς εγκαταστάθηκε στην ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη. Ιδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο θάνατός του συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο.

