Ιταλία: Βόμβα με ένα κιλό εκρηκτικά τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της RAI (video)

Από θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί μετά από ισχυρή έκρηξη έξω από το σπίτι δημοσιογράφου της RAI στη Ρώμη.

Αγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα στο αυτοκίνητο του Σιγκφρίντο Ρανούτσι, η οποία εξερράγη στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης κι ενώ λίγα λεπτά πριν είχε βγει από αυτό η κόρη του, η οποία είχε πάρει το αυτοκίνητο!

Η βόμβα, σύμφωνα με πληροφορίες με 1 κιλό εκρηκτικά, προκάλεσε ζημιές και σε μέρος της οικίας του δημοσιογράφου.

Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι, δημοσιογράφος της Rai από το 1990, πραγματοποίησε πολλές έρευνες σχετικά με την παράνομη διακίνηση αποβλήτων και τη μαφία. Βρήκε την τελευταία συνέντευξη του δικαστή Paolo Borsellino, τον Σεπτέμβριο του 2001 στάλθηκε στη Νέα Υόρκη για να καλύψει την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, και στη συνέχεια το 2004 στη Σουμάτρα για το τσουνάμι. Έχει επίσης σταλεί σε εμπόλεμες περιοχές των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, όπου πραγματοποίησε έρευνες σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη χρήση μη συμβατικών όπλων. Το 2005 ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τη χρήση λευκού φωσφόρου στο Ιράκ από τις ΗΠΑ.

Δεν είναι γνωστό προς το παρόν ποιοι μπορεί να τον ήθελαν νεκρό.

Η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι σε μήνυμά της, τόνισε για την επίθεση: «Η ελευθερία και η ανεξαρτησία της ενημέρωσης είναι αξίες που δεν μπορούν να παραβλεφθούν στις δημοκρατίες μας και τις οποίες θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε».

