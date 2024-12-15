search
15.12.2024 17:36

Mango: Η δραματική προσπάθεια διάσωσης του ιδρυτή της εταιρείας – Σκοτώθηκε πέφτοντας από χαράδρα 100 μέτρων (video)

15.12.2024 17:36
andic-mango

Σε χαράδρα ύψους άνω των 100 μέτρων, έπεσε ο Ισακ Αντιτς, ιδρυτής της ισπανικής εταιρείας λιανικής πώλησης ρούχων Mango.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας είχε πάει για πεζοπορία μαζί με τον γιο του και άγνωστος προς το παρόν πως, έπεσε σε μια χαράδρα στην περιοχή των σπηλιών Salnitre de Collbato στην Βαρκελώνη.

Ο γιος του ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες πραγματοποίησαν μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης του επιχειρηματία, ο οποίος ωστόσο είχε χάσει τη ζωή του.

Η προσπάθεια να τον προσεγγίσει το ελικόπτερο ήταν άκρως δύσκολη, παρ όλα αυτά κατάφεραν να συλλέξουν τη σορό του άτυχου άνδρα.

Με αφορμή τον θάνατό του, η εταιρεία Mango εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του Isak Andic, του μη εκτελεστικού μας προέδρου και ιδρυτή της Mango.

Ο Isak υπήρξε παράδειγμα για όλους μας. Αφιέρωσε τη ζωή του στη Mango, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του χάρη στο στρατηγικό του όραμα, την εμπνευσμένη ηγεσία του και την ακλόνητη δέσμευσή του στις αξίες που ο ίδιος εμφύσησε στην εταιρεία μας.

Είναι πλέον στο χέρι μας, και αυτός είναι ο καλύτερος φόρος τιμής που μπορούμε να αποτίσουμε στον Isak και τον οποίο θα εκπληρώσουμε, να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να είναι το έργο που φιλοδοξούσε ο Isak και για το οποίο θα αισθανόταν υπερήφανος.

Η αποχώρησή του αφήνει ένα τεράστιο κενό, αλλά όλοι μας είμαστε, κατά κάποιο τρόπο, η κληρονομιά του και η μαρτυρία των επιτευγμάτων του. Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές μοιραζόμαστε τον πόνο της οικογένειας σαν να ήταν δικός μας».

1 / 3