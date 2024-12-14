search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 13:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.12.2024 19:13

Πέθανε σε δυστύχημα ο ιδρυτής της ισπανικής αλυσίδας ρούχων Mangο

14.12.2024 19:13
mango-rouxa

Ο Isak Andic, ιδρυτής της ισπανικής εταιρείας λιανικής πώλησης ρούχων Mango, πέθανε το Σάββατο σε δυστύχημα σε ηλικία 71 ετών.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας, λάτρης του βουνού και της πεζοπορίας  βρισκόταν στην περιοχή για αναψυχή μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, οι συγγενείς του κάλεσαν το 112, ζητώντας βοήθεια. Στο σημείο εστάλη ελικόπτερο και ασθενοφόρο, ωστόσο όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο γιος του Τζόναθαν ήταν παρών τη στιγμή του δυστυχήματος. Οι γιατροί παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Το μονοπάτι όπου συνέβη το δυστύχημα είναι γνωστό για τις απότομες κλίσεις σε ορισμένα σημεία.

Η ανακοίνωση του Toni Ruiz

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του Isak Andic, του μη εκτελεστικού μας προέδρου και ιδρυτή της Mango», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος του ευρωπαϊκού ομίλου μόδας, που απαριθμεί σχεδόν 2.800 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

«Ο Isak ήταν ένα παράδειγμα για όλους μας. Αφιέρωσε την ζωή του στην Mango, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι χάρη στο στρατηγικό του όραμα, την εμπνευσμένη ηγεσία του και την ακλόνητη δέσμευσή του στις αξίες που ο ίδιος εμποτίστηκε στην εταιρεία μας», πρόσθεσε ο Toni Ruiz.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο 71χρονος Isak Andic πέθανε αφού έπεσε ενώ έκανε πεζοπορία με πολλά μέλη της οικογένειάς του κοντά στη Βαρκελώνη.

Ο Άντικ ίδρυσε τη Mango στη Βαρκελώνη το 1984 και η αλυσίδα δραστηριοποιείται πλέον σε 120 χώρες. Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Καταλονία με την περιουσία του να ανέρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

ΕΕ: Πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν από την ευρωομάδα της Αριστεράς

Μπλίνκεν: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν «άμεση επαφή» με την ισλαμιστική οργάνωση HTS

Ζελένσκι: Η Ρωσία προχωράει στην ανάπτυξη περισσότερων στρατιωτών από τη Β. Κορέα στην περιοχή του Κουρσκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικός «πυρετός» στην κυβέρνηση: Τρέχει για καταβολή «βασικής ενίσχυσης» τον… Νοέμβριο

italia-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βόμβα με ένα κιλό εκρηκτικά τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της RAI (video)

crediabank_new
BUSINESS

Η CrediaBank και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

public-new
ADVERTORIAL

AGENDA – Οι εκδηλώσεις Οκτωβρίου στα Public

theon-1
BUSINESS

Η THEON ενισχύει τη διατλαντική αμυντική συνεργασία στην AUSA 2025 και επιταχύνει την επέκτασή της στις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

tsiaras – tsipras – germanos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Παροχή έκπληξη από Μητσοτάκη, η υπονόμευση του Τσιάρα, το σχέδιο Τσίπρα και η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, φάουλ από στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και ο Γερμανός   

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους - Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 13:09
tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικός «πυρετός» στην κυβέρνηση: Τρέχει για καταβολή «βασικής ενίσχυσης» τον… Νοέμβριο

italia-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βόμβα με ένα κιλό εκρηκτικά τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της RAI (video)

crediabank_new
BUSINESS

Η CrediaBank και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

1 / 3