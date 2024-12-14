Πέθανε σε δυστύχημα ο ιδρυτής της ισπανικής αλυσίδας ρούχων Mangο

Ο Isak Andic, ιδρυτής της ισπανικής εταιρείας λιανικής πώλησης ρούχων Mango, πέθανε το Σάββατο σε δυστύχημα σε ηλικία 71 ετών.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας, λάτρης του βουνού και της πεζοπορίας βρισκόταν στην περιοχή για αναψυχή μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, οι συγγενείς του κάλεσαν το 112, ζητώντας βοήθεια. Στο σημείο εστάλη ελικόπτερο και ασθενοφόρο, ωστόσο όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο γιος του Τζόναθαν ήταν παρών τη στιγμή του δυστυχήματος. Οι γιατροί παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Το μονοπάτι όπου συνέβη το δυστύχημα είναι γνωστό για τις απότομες κλίσεις σε ορισμένα σημεία.

Η ανακοίνωση του Toni Ruiz

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του Isak Andic, του μη εκτελεστικού μας προέδρου και ιδρυτή της Mango», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος του ευρωπαϊκού ομίλου μόδας, που απαριθμεί σχεδόν 2.800 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

«Ο Isak ήταν ένα παράδειγμα για όλους μας. Αφιέρωσε την ζωή του στην Mango, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι χάρη στο στρατηγικό του όραμα, την εμπνευσμένη ηγεσία του και την ακλόνητη δέσμευσή του στις αξίες που ο ίδιος εμποτίστηκε στην εταιρεία μας», πρόσθεσε ο Toni Ruiz.

🔴 ÚLTIMA HORA | El fundador de Mango, Isak Andic, muere en un accidente de montaña cerca de Barcelona https://t.co/hhL1cirb61 pic.twitter.com/oxFxxPaBrp December 14, 2024

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο 71χρονος Isak Andic πέθανε αφού έπεσε ενώ έκανε πεζοπορία με πολλά μέλη της οικογένειάς του κοντά στη Βαρκελώνη.

Ο Άντικ ίδρυσε τη Mango στη Βαρκελώνη το 1984 και η αλυσίδα δραστηριοποιείται πλέον σε 120 χώρες. Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Καταλονία με την περιουσία του να ανέρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

