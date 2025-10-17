Δολοφονία στη Κύπρο: Με τον γιο του ήταν στο αυτοκίνητο ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας που εκτελέστηκε -Ξεψύχησε στον δρόμο

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του εκτελεστή στη Λεμεσό, με θύμα τον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας, έχει εξαπολύσει η αστυνομία στη Κύπρο.

Ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Σταύρος Δημοσθένους, δολοφονήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στις 9 το πρωί, ενώ μαζί του ήταν στο όχημα και ο γιος του.

Ο Δημοσθένους πυροβολήθηκε σε κοντινό δρόμο από την οικία του καθώς ένα βαν του έκοψε τον δρόμο και μια μοτοσικλέτα που ακολούθησε από πίσω, άρχισε να τον πυροβολεί.

Πανικόβλητος ο γιος του επιχειρηματία προσπάθησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, όμως έπεσε πάνω σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να μην προλάβει, με τον πατέρα του να ξεψυχά καθοδόν.

Μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά, το βαν που εμπλέκεται στην υπόθεση, βρέθηκε φλεγόμενο, ενώ αναζητείται ο οδηγός της μηχανής.

