Συμφωνία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωβουλής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανίας Άμυνας

Σε προσωρινή συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανίας Άμυνας (EDIP), ένα χρηματοδοτικό μέτρο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2025-2027 ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το EDIP αναμένεται να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την ευελιξία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Βάσης Τεχνολογίας Άμυνας (EDTIB), ενισχύοντας την ικανότητα της ΕΕ να παράγει και να προμηθεύει κρίσιμο αμυντικό εξοπλισμό. Ένα κρίσιμο σημείο είναι η υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας μέσω ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου, του Ukraine Support Instrument, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σταδιακή ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤNews, το πρόγραμμα προωθεί την άμεση συνεργασία με την Ουκρανία, ώστε να ανταποκριθούν αμφότερες στις απαιτήσεις μιας πιο επιθετικής και ασταθούς γεωπολιτικής πραγματικότητας.

Η χρηματοδότηση και οι πολιτικές επιλογές

Η συνολική χρηματοδότηση παραμένει στο προτεινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίπεδο των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 300 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν ειδικά για την Ουκρανία. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή να επανεξετάσει πιθανές μελλοντικές αυξήσεις του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου και του Fund to Accelerate defence Supply chains Transformation (FAST).

Ένα ενδιαφέρον σημείο της συμφωνίας αφορά την ισορροπία στην προμήθεια εξαρτημάτων, θέτοντας όριο στο 35% κόστους που μπορεί να προέρχεται εκτός ΕΕ και συνδεδεμένων χωρών (ΕΟΧ), διασφαλίζοντας έτσι την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ταυτόχρονα τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους που συμβάλλουν στο κοινό συμφέρον.

Νέες δομές και μηχανισμοί ασφαλείας

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, δημιουργείται μηχανισμός διασφάλισης της αδιάλειπτης προμήθειας αμυντικού υλικού, σε περίοδο κρίσεων, με συγκεκριμένη διάκριση ανάμεσα σε αμυντικά και μη αμυντικά προϊόντα.

Επιπλέον, συστήνεται ευρωπαϊκός μηχανισμός πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καταλόγους αμυντικών προϊόντων και τη δυνατότητα δημιουργίας «δεξαμενών» εξοπλισμού για ταχεία απόκριση.

Ο Τρόελς Λουντ Πόυλσεν, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Δανίας και υπουργός Άμυνας, επισήμανε ότι «το πρόγραμμα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της παραγωγικής και τεχνικής ικανότητας ευθύνης απέναντι στο δυσμενές γεωπολιτικό περιβάλλον». Παράλληλα, υπογράμμισε τη στενότερη συνεργασία και σύζευξη με την Ουκρανία για το αμοιβαίο όφελος.

