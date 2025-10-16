Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Όρμπαν μίλησε με τον Tραμπ για την προετοιμασία της συνάντησής του με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν γνωστοποίησε απόψε πως μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης συνάντησης Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας είναι σπουδαίο νέο για τους φιλειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε αρχικά στην πλατφόρμα X ο ούγγρος πρωθυπουργός.

I just got off the phone with President @realDonaldTrump. Preparations for the USA-Russia peace summit are underway.



Hungary is the island of PEACE! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

Αργότερα, ενημέρωσε: «Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν ξεκινήσει».

