ΚΟΣΜΟΣ

16.10.2025 23:16

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Όρμπαν μίλησε με τον Tραμπ για την προετοιμασία της συνάντησής του με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

16.10.2025 23:16
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν γνωστοποίησε απόψε πως μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης συνάντησης ΤραμπΠούτιν στη Βουδαπέστη.

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας είναι σπουδαίο νέο για τους φιλειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε αρχικά στην πλατφόρμα X ο ούγγρος πρωθυπουργός.

Αργότερα, ενημέρωσε: «Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν ξεκινήσει».

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ για Χαμάς: Αν συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, θα μπούμε μέσα

Γάζα: Η εκεχειρία στο χείλος της κατάρρευσης – Αντεγκλήσεις Ισραήλ και Χαμάς για τις σορούς, «όμηρος» και η ανθρωπιστική βοήθεια

Τραμπ και Πούτιν έδωσαν ραντεβού στη Βουδαπέστη – Αισιοδοξία ΗΠΑ, προειδοποίηση Ρωσίας για Tomahawk στην Ουκρανία

