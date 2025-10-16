Τραμπ για Χαμάς: Αν συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, θα μπούμε μέσα

Μήνυμα με αποδέκτη τη Χαμάς έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, προειδοποιώντας ότι «αν συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα… θα μπούμε μέσα και θα τους σκοτώσουμε».

«Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη συμφωνία, δε θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε μέσα και να τους σκοτώσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο post που έκανε στο Truth Social.

Trump threatens American boots on the ground in Gaza to fight Hamas pic.twitter.com/IH7G2hVVGL — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2025

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς είχε μεταδώσει την Τρίτη, 14/10, βίντεο που έδειχνε ομαδική εκτέλεση εγκληματιών και φερόμενων «συνεργατών» των ισραηλινών δυνάμεων.

Τότε ο Aμερικανός πρόεδρος είχε κάνει λόγο για εκτελέσεις μελών εγκληματικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν κάτι που τον ενόχλησε. «Σκότωσαν αρκετά μέλη συμμοριών. Και αυτό δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής», είχε πει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Η επικοινωνία με τον Πούτιν και το ραντεβού στη Βουδαπέστη

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής του συνομιλίας του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, η οποία διήρκησε περίπου 1,5 ώρα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, «ώστε να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος στον άδοξο πόλεμο στην Ουκρανία».

