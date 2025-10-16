search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 22:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 21:27

Τραμπ για Χαμάς: Αν συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, θα μπούμε μέσα

16.10.2025 21:27
trump 661- new

Μήνυμα με αποδέκτη τη Χαμάς έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, προειδοποιώντας ότι «αν συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα… θα μπούμε μέσα και θα τους σκοτώσουμε».

«Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη συμφωνία, δε θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε μέσα και να τους σκοτώσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο post που έκανε στο Truth Social.

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς είχε μεταδώσει την Τρίτη, 14/10, βίντεο που έδειχνε ομαδική εκτέλεση εγκληματιών και φερόμενων «συνεργατών» των ισραηλινών δυνάμεων.

Τότε ο Aμερικανός πρόεδρος είχε κάνει λόγο για εκτελέσεις μελών εγκληματικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν κάτι που τον ενόχλησε. «Σκότωσαν αρκετά μέλη συμμοριών. Και αυτό δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής», είχε πει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Η επικοινωνία με τον Πούτιν και το ραντεβού στη Βουδαπέστη

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής του συνομιλίας του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, η οποία διήρκησε περίπου 1,5 ώρα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, «ώστε να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος στον άδοξο πόλεμο στην Ουκρανία».

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Η εκεχειρία στο χείλος της κατάρρευσης – Αντεγκλήσεις Ισραήλ και Χαμάς για τις σορούς, «όμηρος» και η ανθρωπιστική βοήθεια

Τραμπ και Πούτιν έδωσαν ραντεβού στη Βουδαπέστη: Προκαταρκτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

Τραγωδία στην Κένυα: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες – H αστυνομία άνοιξε πυρ στο λαϊκό προσκύνημα για τον ηγέτη της αντιπολίτευσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump meloni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: «Η Μελόνι είναι εταίρα του Τραμπ», δήλωσε συνδικαλιστής – Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

benitez panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα Μπενίτεθ προ των πυλών του Παναθηναϊκού – Τι περιλαμβάνει η πρόταση στον Ισπανό τεχνικό

agnostos-stratiotis-234
ΕΛΛΑΔΑ

«Όσο κάποιοι προκαλούν εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους»: Κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

brigitte-bardot
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό – Ανησυχία για την υγείας της

foinikounta new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Συνεχίζεται το θρίλερ της διπλής δολοφονίας – Οι αλληλοκατηγορίες, τα θολά σημεία και οι διαθήκες του 68χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

meshur-amsterdam-kurabiyesi-tarifi (1)
CUCINA POVERA

Τα διάσημα μπισκότα - σήμα κατατεθέν του φημισμένου αρτοποιείου στο Άμστερνταμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 22:46
trump meloni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: «Η Μελόνι είναι εταίρα του Τραμπ», δήλωσε συνδικαλιστής – Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

benitez panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα Μπενίτεθ προ των πυλών του Παναθηναϊκού – Τι περιλαμβάνει η πρόταση στον Ισπανό τεχνικό

agnostos-stratiotis-234
ΕΛΛΑΔΑ

«Όσο κάποιοι προκαλούν εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους»: Κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

1 / 3